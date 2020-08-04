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Microsoft выпустила двухэкранный андроид-смартфон Surface Duo (фото)

Microsoft выпустила двухэкранный андроид-смартфон Surface Duo (фото)

Компания Microsoft объявила о выпуске смартфона Surface в новом крупном форм-факторе.

Как уверяет производитель, представленный Surface Duo предлагает самый простой способ многозадачности на ходу, объединяя возможности Microsoft 365 и полную экосистему мобильных приложений Android.

Surface Duo, который будет стоить от 1399 долларов, является самым тонким мобильным устройством на рынке с 8,1-дюймовым дисплеем PixelSense Fusion, соединенным шарниром на 360 градусов, что позволяет использовать каждый 5,6-дюймовый дисплей по отдельности или вместе в различных режимах.


Фото: microsoft.com

Корпорация Майкрософт обеспечивает безопасность корпоративного уровня для Surface Duo путем написания или проверки каждой строчки кода микропрограмм внутри компании, что позволяет Microsoft оперативно реагировать на потенциальные угрозы микропрограмм и снижать риски безопасности цепочки поставок.

Еще одна новая возможность, которая также помогает поднять планку производительности, – это возможность подключения к полной версии Windows 10 в облаке с помощью Windows Virtual Desktop. Проще говоря, Surface Duo идеально подходит для современного рабочего места.

Технические же характеристики не самые топовые. Известно, что на телефон установлен процессор Snapdragon 855, отсутствуют NFC и OIS. Аккумулятор на 3577 мА·ч и быстрая зарядка на 18 Вт.

По материалам bigmir.net
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