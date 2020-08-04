19 из 22 банков больше не нарушают норматив по кредитованию связанных лиц - НБУ

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Большинство банков успешно выполнили плановые мероприятия и привели значение норматива максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами (Н9) к требованиям регулятора.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
“19 из 22 банков, по которым в 2015-2016 годах были установлены нарушения, привели Н9 к нормативному значению. В частности, 4 банка успешно справились с этой задачей в 2018 году, 8 банков – в 2019, 7 банков – в течение 2020 года”, – говорится в сообщении.
Как отметила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, в 2014-2015 гг. кредитование банками собственных акционеров и их бизнес-партнеров было привычным явлением и привело к накоплению системных рисков в банковском секторе.
“Сегодня такая практика окончательно осталась в прошлом. Акционеры и руководство банков ответственно отнеслись к выполнению планов мероприятий и существенно уменьшили объемы задолженности связанных с банком лиц”, – добавила Рожкова.
В 2020 году три банка благодаря усилиям акционеров и менеджмента досрочно привели значение норматива Н9 до нормативного уровня, погасив задолженность, в том числе путем направления дивидендов на погашение, формирования резервов и выполнения других мероприятий. Еще три банка должны окончательно привести значение Н9 в соответствие с требованиями в 2021 году.
Сегодня они продолжают работу в рамках ранее согласованных планов мероприятий и придерживаются плановых значений норматива.
Общий объем задолженности связанных с банками лиц уменьшился на 28,9 млрд грн до 1,25 млрд грн с начала диагностики, в том числе за первое полугодие 2020 года – на 3,5 млрд грн.
По состоянию на 1 июля 2020 года значение Н9 по банковской системе составляет 4,09%, что значительно ниже нормативного значения (не более 25%). Напомним, на начало 2016 года значение Н9 существенно превышало норматив и составляло 31,19%.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зеленский: Уже есть примеры, когда украинцы берут ипотеку под 10%11 ч. назад - 1565 13
Кабмин решил вывести из обращения паспорта в форме "книжечки"5 ч. назад - 3102 7
Долги за газ предлагают списать: так можно сохранить 100 тыс. рабочих мест6 ч. назад - 829 5
Банки снизили процентные ставки по кредитам для населенияВчера, 20:02 - 3217 5
Украинцы недовольны новыми монетами: что с ними не так и что говорят в Нацбанке9 ч. назад - 10830 4
Украинцы недовольны новыми монетами: что с ними не так и что говорят в Нацбанке9 ч. назад - 10830 4
Квартиры на вторичке Киева подешевели в долларах12 ч. назад - 8383
Кабмин решил вывести из обращения паспорта в форме "книжечки"5 ч. назад - 3102 7
Зеленский: Уже есть примеры, когда украинцы берут ипотеку под 10%11 ч. назад - 1565 13
Курс наличного доллара8 ч. назад - 1511
Израильский ювелир создает золотую защитную маску за 1,5 миллиона долларов (фото)Позавчера, 15:10 - 680 2
Маск запустил очередную партию интернет-спутников (видео)07.08.2020, 10:08 - 912 3
Virgin Galactic показала дизайн самого быстрого пассажирского самолета (фото)04.08.2020, 12:10 - 1716 5
Космический корабль Маска Crew Dragon успешно вернулся на Землю03.08.2020, 10:15 - 962
Беспилотный вертолет Airbus совершил первый полет31.07.2020, 14:58 - 1131