19 из 22 банков больше не нарушают норматив по кредитованию связанных лиц - НБУ

Большинство банков успешно выполнили плановые мероприятия и привели значение норматива максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами (Н9) к требованиям регулятора.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

“19 из 22 банков, по которым в 2015-2016 годах были установлены нарушения, привели Н9 к нормативному значению. В частности, 4 банка успешно справились с этой задачей в 2018 году, 8 банков – в 2019, 7 банков – в течение 2020 года”, – говорится в сообщении.

Как отметила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, в 2014-2015 гг. кредитование банками собственных акционеров и их бизнес-партнеров было привычным явлением и привело к накоплению системных рисков в банковском секторе.

“Сегодня такая практика окончательно осталась в прошлом. Акционеры и руководство банков ответственно отнеслись к выполнению планов мероприятий и существенно уменьшили объемы задолженности связанных с банком лиц”, – добавила Рожкова.

В 2020 году три банка благодаря усилиям акционеров и менеджмента досрочно привели значение норматива Н9 до нормативного уровня, погасив задолженность, в том числе путем направления дивидендов на погашение, формирования резервов и выполнения других мероприятий. Еще три банка должны окончательно привести значение Н9 в соответствие с требованиями в 2021 году.

Сегодня они продолжают работу в рамках ранее согласованных планов мероприятий и придерживаются плановых значений норматива.

Общий объем задолженности связанных с банками лиц уменьшился на 28,9 млрд грн до 1,25 млрд грн с начала диагностики, в том числе за первое полугодие 2020 года – на 3,5 млрд грн.

По состоянию на 1 июля 2020 года значение Н9 по банковской системе составляет 4,09%, что значительно ниже нормативного значения (не более 25%). Напомним, на начало 2016 года значение Н9 существенно превышало норматив и составляло 31,19%.