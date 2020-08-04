Как развитые страны получают низкие учетные ставки - эксперт

В развитых странах основным инструментом монетарной политики традиционно была не учетная ставка, а операции на открытом рынке.

Об этом рассказал Максим Обризан, PhD Университета Айовы, старший экономист Киевской школы экономики.

По его словам, в этом случае центральный банк продает и покупает государственные облигации на вторичном рынке. Если центральный банк покупает облигации на рынке, это увеличивает денежную массу, делает кредит более доступным и снижает процентную ставку. Отсюда и низкие процентные ставки в развитых странах.

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После кризиса 2008 года стали популярны другие методы монетарной политики. В том числе и количественное смягчение: когда центральные банки могут выкупать облигации от банков, потому что другим путем они не могут стимулировать монетарную политику в странах, поскольку учетная ставка и так низкая.

Ситуация в переходных экономиках. 6996 стран с низким уровнем дохода (включая многие страны с переходной экономикой) использовали учетную ставку в качестве инструмента монетарной политики. Очень часто, по словам эксперта, учетная ставка – это единственный монетарный инструмент, который работает. Такая ситуация чаще всего складывается ввиду неразвитости финансового рынка.

“Вторичный рынок государственных бумаг гораздо менее ликвиден и развит. Поэтому практически единственное, что остается этим странам – снижать учетную ставку. Опыт показывает, что по той же причине, по которой не работают операции на открытом рынке, из-за его неразвитости, в переходных экономиках монетарная трансмиссия работает не так хорошо, как в развитых странах”, – отметил Максим Обризан.

Соответственно, изменение учетной ставки является часто основным инструментом, который потенциально может сделать кредит доступным для реального сектора.

Напомним, ранее Finance.ua писал, почему учетная ставка – это важно, и какие учетные ставки действуют в других странах.