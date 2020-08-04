0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 118 0

Как развитые страны получают низкие учетные ставки - эксперт

Как развитые страны получают низкие учетные ставки - эксперт

В развитых странах основным инструментом монетарной политики традиционно была не учетная ставка, а операции на открытом рынке.

Об этом рассказал Максим Обризан, PhD Университета Айовы, старший экономист Киевской школы экономики.

По его словам, в этом случае центральный банк продает и покупает государственные облигации на вторичном рынке. Если центральный банк покупает облигации на рынке, это увеличивает денежную массу, делает кредит более доступным и снижает процентную ставку. Отсюда и низкие процентные ставки в развитых странах.

Читайте также: Нацбанк предполагает повышение учетной ставки в 2021 году

После кризиса 2008 года стали популярны другие методы монетарной политики. В том числе и количественное смягчение: когда центральные банки могут выкупать облигации от банков, потому что другим путем они не могут стимулировать монетарную политику в странах, поскольку учетная ставка и так низкая.

Ситуация в переходных экономиках. 6996 стран с низким уровнем дохода (включая многие страны с переходной экономикой) использовали учетную ставку в качестве инструмента монетарной политики. Очень часто, по словам эксперта, учетная ставка – это единственный монетарный инструмент, который работает. Такая ситуация чаще всего складывается ввиду неразвитости финансового рынка.

“Вторичный рынок государственных бумаг гораздо менее ликвиден и развит. Поэтому практически единственное, что остается этим странам – снижать учетную ставку. Опыт показывает, что по той же причине, по которой не работают операции на открытом рынке, из-за его неразвитости, в переходных экономиках монетарная трансмиссия работает не так хорошо, как в развитых странах”, – отметил Максим Обризан.

Соответственно, изменение учетной ставки является часто основным инструментом, который потенциально может сделать кредит доступным для реального сектора.

Напомним, ранее Finance.ua писал, почему учетная ставка – это важно, и какие учетные ставки действуют в других странах.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.