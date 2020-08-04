Нафтогаз в текущем году уплатил почти 80 миллиардов в бюджеты всех уровней

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НАК “Нафтогаз Украины” за 7 месяцев 2020 года уплатил 77,9 млрд грн в государственный и местные бюджеты.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
“По оперативным данным, за январь-июль 2020 года поступления в государственный и местные бюджеты от Группы Нафтогаз составили около 77,9 млрд грн (в том числе остаток дивидендов по результатам 2019 года – 39,6 млрд грн)”, – говорится в сообщении.
В Нафтогазе отмечают, что поступления от предприятий Группы Нафтогаз составляли более 17% общих доходов государственного бюджета в январе-июле 2020 года.
Напомним, по результатам 2019 года фактический совокупный размер налоговых и дивидендных платежей группы в бюджеты всех уровней составил 121,4 млрд грн.
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