Капитализация Apple стремительно растет и сравнялась с ВВП Италии

Капитализация американского техногиганта Apple стремительно приближается к $2 трлн. Курс котировок акций компании составил $444,45, что на 2,27% больше, чем накануне.

Об этом пишет DailyComm со ссылкой на Barron’s.

С учетом такого курса капитализация Apple составляет $1,9 трлн, что примерно соответствует величине валового внутреннего продукта Италии, отмечает издание. Для того, чтобы преодолеть отметку в $2 трлн, производителю iPhone и iPad достаточно 5%-го роста цены акций.

В том, что Apple в ближайшее время станет первой в мире компанией с рыночной стоимостью более $2 трлн, мало кто сомневается. С начала 2020 года котировки корпорации поднялись на 55% после 85%-го роста в 2019-м. В этом году капитализация Apple увеличилась на $700 млрд, а это превосходит суммарную стоимость Cisco, Oracle, Salesforce и Zoom.

Акции Apple в настоящее время растут на фоне успешного отчета за второй финансовый квартал. Компания превзошла прогнозы аналитиков по выручке ($59,69 млрд при ожидаемых $52,25 млрд) и прибыли на акцию ($2,58 при ожидавшихся $2,04).

Акции Apple торгуются на уровне, который примерно в семь раз выше прогнозируемых продаж по итогам текущего финансового года и который примерно в 35 раз превышает ожидаемую прибыль.

В январе 2020 года аналитик Wedbush Securities Дэн Айвс уже заявлял, что рыночная капитализация Apple может достичь $2 трлн к концу 2021 года. Однако теперь специалист говорит, что знаковый рубеж будет покорен гораздо скорее.

Предполагается, что выход iPhone с поддержкой 5G придаст акциям компании дополнительный импульс, что увеличит капитализацию Apple.

Наряду с этим аналитики Wedbush прогнозируют и высокий спрос на беспроводные наушники AirPods.