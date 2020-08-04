Капитализация Apple стремительно растет и сравнялась с ВВП Италии

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Капитализация американского техногиганта Apple стремительно приближается к $2 трлн. Курс котировок акций компании составил $444,45, что на 2,27% больше, чем накануне.
Об этом пишет DailyComm со ссылкой на Barron’s.
С учетом такого курса капитализация Apple составляет $1,9 трлн, что примерно соответствует величине валового внутреннего продукта Италии, отмечает издание. Для того, чтобы преодолеть отметку в $2 трлн, производителю iPhone и iPad достаточно 5%-го роста цены акций.
В том, что Apple в ближайшее время станет первой в мире компанией с рыночной стоимостью более $2 трлн, мало кто сомневается. С начала 2020 года котировки корпорации поднялись на 55% после 85%-го роста в 2019-м. В этом году капитализация Apple увеличилась на $700 млрд, а это превосходит суммарную стоимость Cisco, Oracle, Salesforce и Zoom.
Акции Apple в настоящее время растут на фоне успешного отчета за второй финансовый квартал. Компания превзошла прогнозы аналитиков по выручке ($59,69 млрд при ожидаемых $52,25 млрд) и прибыли на акцию ($2,58 при ожидавшихся $2,04).
Акции Apple торгуются на уровне, который примерно в семь раз выше прогнозируемых продаж по итогам текущего финансового года и который примерно в 35 раз превышает ожидаемую прибыль.
В январе 2020 года аналитик Wedbush Securities Дэн Айвс уже заявлял, что рыночная капитализация Apple может достичь $2 трлн к концу 2021 года. Однако теперь специалист говорит, что знаковый рубеж будет покорен гораздо скорее.
Предполагается, что выход iPhone с поддержкой 5G придаст акциям компании дополнительный импульс, что увеличит капитализацию Apple.
Наряду с этим аналитики Wedbush прогнозируют и высокий спрос на беспроводные наушники AirPods.
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