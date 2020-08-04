Украинцы недовольны новыми монетами: что с ними не так и что говорят в Нацбанке

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На сайте Президента Украины появилась петиция, в которой автор недоволен новыми монетами номиналом 5 и 10 гривен. Он просит, чтобы материал, из которого они изготовлены, изменили. Для того чтобы петицию рассмотрели, необходимо 25 тысяч голосов.
Что на это говорят в Нацбанке, рассказали в сюжете Сниданка с 1+1.
В письме НБУ отмечается, что эти монеты имеют именно такой цвет не без оснований: чтобы они отличались от 10, 25 и 50 копеек, которые есть в обращении. Копейки также должны отличаться и от монет других стран, чтобы избежать мошеннических схем.
В Нацбанке отметили, что монеты все же отличаются по размеру и весу, а также имеют различные изображения выдающихся украинцев. Все это должно помогать различать их.
Напомним, Национальный банк Украины ввел в оборот монеты номиналом одна и две гривны еще в 2018 году. В 2019 украинцы начали пользоваться монетой номиналом 5 гривен, а 3 июня в обращении появилась монета номиналом десять гривен.
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