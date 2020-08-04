Украинцы недовольны новыми монетами: что с ними не так и что говорят в Нацбанке

На сайте Президента Украины появилась петиция, в которой автор недоволен новыми монетами номиналом 5 и 10 гривен. Он просит, чтобы материал, из которого они изготовлены, изменили. Для того чтобы петицию рассмотрели, необходимо 25 тысяч голосов.

Что на это говорят в Нацбанке, рассказали в сюжете Сниданка с 1+1.

В письме НБУ отмечается, что эти монеты имеют именно такой цвет не без оснований: чтобы они отличались от 10, 25 и 50 копеек, которые есть в обращении. Копейки также должны отличаться и от монет других стран, чтобы избежать мошеннических схем.

В Нацбанке отметили, что монеты все же отличаются по размеру и весу, а также имеют различные изображения выдающихся украинцев. Все это должно помогать различать их.

Напомним, Национальный банк Украины ввел в оборот монеты номиналом одна и две гривны еще в 2018 году. В 2019 украинцы начали пользоваться монетой номиналом 5 гривен, а 3 июня в обращении появилась монета номиналом десять гривен.

Справка Finance.ua:

По состоянию на 01 апреля 2020 года в обращении находилось новых оборотных монет номиналами 1 грн – более 195 млн шт., 2 грн – почти 190 млн шт., 5 грн – более 7,0 млн шт. Со временем количество оборотных монет в обращении будет увеличиваться в зависимости от потребностей экономики.

Как ранее сообщали в НБУ , с учетом срока службы монет замена банкнот низких номиналов на соответствующие номиналы монет даст возможность государству сэкономить около 1 млрд гривен.

Национальный банк Украины в октябре изъял из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек.

25 октября в наличном обращении появилась банкнота нового наивысшего номинала — 1000 гривен.

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