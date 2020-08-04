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SkyUp в июле возобновил 50% докоронавирусного показателя перевозок

SkyUp в июле возобновил 50% докоронавирусного показателя перевозок

За первый месяц работы после снятия запретов на пассажирские авиаперевозки внутри страны и за границу SkyUp возобновил 50% докоронавирусной операционной деятельности.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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В июле, согласно внутренней статистике, SkyUp Airlines своевременно выполнил 88,5% рейсов.

Компания планирует достичь устойчивого показателя пунктуальности в 85-95% уже в 2021 году.

За прошедший месяц авиакомпании удалось нарастить 50% от докоронавирусного среднего показателя ежемесячных перевозок.

SkyUp совершил 704 внутренних и международных рейса. Из них чартерных – 438 и регулярных – 266. В июле грузовыми и пассажирскими рейсами авиакомпания перевезла 23 тонны грузов.

По материалам Економічна Правда
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