SkyUp в июле возобновил 50% докоронавирусного показателя перевозок

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За первый месяц работы после снятия запретов на пассажирские авиаперевозки внутри страны и за границу SkyUp возобновил 50% докоронавирусной операционной деятельности.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
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В июле, согласно внутренней статистике, SkyUp Airlines своевременно выполнил 88,5% рейсов.
Компания планирует достичь устойчивого показателя пунктуальности в 85-95% уже в 2021 году.
За прошедший месяц авиакомпании удалось нарастить 50% от докоронавирусного среднего показателя ежемесячных перевозок.
SkyUp совершил 704 внутренних и международных рейса. Из них чартерных – 438 и регулярных – 266. В июле грузовыми и пассажирскими рейсами авиакомпания перевезла 23 тонны грузов.
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