SkyUp в июле возобновил 50% докоронавирусного показателя перевозок

За первый месяц работы после снятия запретов на пассажирские авиаперевозки внутри страны и за границу SkyUp возобновил 50% докоронавирусной операционной деятельности.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Читайте также: SkyUp открыла продажу билетов на зимний сезон: список маршрутов

В июле, согласно внутренней статистике, SkyUp Airlines своевременно выполнил 88,5% рейсов.

Компания планирует достичь устойчивого показателя пунктуальности в 85-95% уже в 2021 году.

За прошедший месяц авиакомпании удалось нарастить 50% от докоронавирусного среднего показателя ежемесячных перевозок.

SkyUp совершил 704 внутренних и международных рейса. Из них чартерных – 438 и регулярных – 266. В июле грузовыми и пассажирскими рейсами авиакомпания перевезла 23 тонны грузов.