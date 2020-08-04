Банки опустили депозитные ставки для населения ниже 10%

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В июле 2020 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 9,7% годовых. Это на 1,1 п.п. ниже, чем в июне (10,8%).
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
По данным регулятора:
Депозитный портфель банков в июле вырос на 3,6% до 1 226 млрд грн, в т. ч. населения вырос на 2,4% до 633 млрд грн, предприятий вырос на 5,4% до 569 млрд грн.
Вы можете получать больше с вашего депозита. Finance.ua договорился с банками, чтобы вы могли получить «Бонус к депозиту». Выгодную надбавку к проценту можно оформить в три шага.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Кабмине объяснили, почему экономика Украины отстала от ПольшиВчера, 12:15 - 1896 13
В IV квартале цена газа будет больше 5 грн, – газсбытыВчера, 10:05 - 2969 7
Европа будет самостоятельно решать, у кого покупать газ - глава МИД ФРГВчера, 14:46 - 1049 5
Зеленский: Уже есть примеры, когда украинцы берут ипотеку под 10%2 ч. назад - 474 4
Банки снизили процентные ставки по кредитам для населенияВчера, 20:02 - 2329 4
Банки снизили процентные ставки по кредитам для населенияВчера, 20:02 - 2329 4
Квартиры на вторичке Киева подешевели в долларах3 ч. назад - 2048
В Кабмине объяснили, почему экономика Украины отстала от ПольшиВчера, 12:15 - 1896 13
Зеленский окончательно легализовал игорный бизнес: что предусматривает законВчера, 13:03 - 1712 1
Bloomberg сообщил о появлении в мире нового миллиардераВчера, 13:20 - 1630
Израильский ювелир создает золотую защитную маску за 1,5 миллиона долларов (фото)Позавчера, 15:10 - 560 1
Маск запустил очередную партию интернет-спутников (видео)07.08.2020, 10:08 - 864 1
Virgin Galactic показала дизайн самого быстрого пассажирского самолета (фото)04.08.2020, 12:10 - 1663 5
Космический корабль Маска Crew Dragon успешно вернулся на Землю03.08.2020, 10:15 - 937
Беспилотный вертолет Airbus совершил первый полет31.07.2020, 14:58 - 1106