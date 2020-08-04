Банки опустили депозитные ставки для населения ниже 10%

В июле 2020 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 9,7% годовых. Это на 1,1 п.п. ниже, чем в июне (10,8%).

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

По данным регулятора:

процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 9,7% годовых;

ставки по новым депозитам для населения в валюте за июль снизились с 1,7% до 1,5%;

ставки по гривневым депозитам для предприятий снизились с 5,2% до 4,4% годовых;

ставки по валютным депозитам снизились с 1,8% до 1,3% годовых;

Депозитный портфель банков в июле вырос на 3,6% до 1 226 млрд грн, в т. ч. населения вырос на 2,4% до 633 млрд грн, предприятий вырос на 5,4% до 569 млрд грн.

Справка Finance.ua:

Во II квартале продолжался прирост депозитов населения и бизнеса в банках. Гривневые средства на счетах в банках выросли на 9% за квартал (+24,6% г/г).

По данным ФГВФЛ , по состоянию на 1 июля 2020 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 538,6 млрд грн, что на 64,2 млрд грн больше, чем на 1 января т.г. (474,4 млрд грн).

Банки изменят принцип формирования депозитных ставок. Причиной такой тенденции станет введение норматива NSFR с 2021 года.

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