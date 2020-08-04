Еврокомиссия согласовала программу макрофинансовой помощи для Украины на 1,2 млрд евро

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Европейская комиссия согласовала восемь программ макрофинансовой помощи для поддержки партнеров по расширению и соседству, в их числе и Украина.
Об этом сообщается в заявлении на официальном сайте ЕК.
“На сегодняшний день комиссия от имени ЕС согласовала меморандумы о взаимопонимании по программам макрофинансовой помощи (МФП) с восемью партнерами. Соглашения являются частью пакета МФД на 3 миллиарда евро для десяти партнеров по расширению и соседству, призванного помочь им уменьшить экономические последствия пандемии коронавируса”, – говорится в заявлении.
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Согласование и подписание меморандумов о взаимопонимании является важным шагом на пути к первой выплате средств в рамках программ, которая зависит от выполнения предыдущих политических условий, включая уважение демократических принципов, прав человека и верховенства закона.
“Для Украины политические условия программы МФП на сумму 1,2 млрд евро – более всеобъемлющи и касаются укрепления управления государственными финансами, управления и верховенства закона, реформы судебной системы, конкуренции на газовом рынке, улучшения бизнес-климата и управления государственными предприятиями”, – отмечается в заявлении ЕК.
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