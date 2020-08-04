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Еврокомиссия согласовала программу макрофинансовой помощи для Украины на 1,2 млрд евро

Еврокомиссия согласовала программу макрофинансовой помощи для Украины на 1,2 млрд евро

Европейская комиссия согласовала восемь программ макрофинансовой помощи для поддержки партнеров по расширению и соседству, в их числе и Украина.

Об этом сообщается в заявлении на официальном сайте ЕК.

“На сегодняшний день комиссия от имени ЕС согласовала меморандумы о взаимопонимании по программам макрофинансовой помощи (МФП) с восемью партнерами. Соглашения являются частью пакета МФД на 3 миллиарда евро для десяти партнеров по расширению и соседству, призванного помочь им уменьшить экономические последствия пандемии коронавируса”, – говорится в заявлении.

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Согласование и подписание меморандумов о взаимопонимании является важным шагом на пути к первой выплате средств в рамках программ, которая зависит от выполнения предыдущих политических условий, включая уважение демократических принципов, прав человека и верховенства закона.

“Для Украины политические условия программы МФП на сумму 1,2 млрд евро – более всеобъемлющи и касаются укрепления управления государственными финансами, управления и верховенства закона, реформы судебной системы, конкуренции на газовом рынке, улучшения бизнес-климата и управления государственными предприятиями”, – отмечается в заявлении ЕК.

По материалам УНН
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