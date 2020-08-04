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Банки снизили процентные ставки по кредитам для населения

Банки снизили процентные ставки по кредитам для населения

Процентные ставки по новым кредитам банков для населения в июле 2020 года в национальной валюте составляли 35,6% годовых. Это на 0,7 п.п. ниже, чем в июне (36,3%).

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Как изменились ставки:

  • ставки по новым кредитам банков для населения в национальной валюте снизились до 35,6% годовых;
  • ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте снизились на 0,3 п.п. до 6,7% годовых;
  • ставки по гривневым кредитам для предприятий снизились с 10,0% до 9,3% годовых;
  • ставки по валютным кредитам для предприятий выросли с 5,1% до 5,4%.

Кредитный портфель банков за месяц вырос на 2,1% до 1013 млрд грн, в т. ч. населения вырос на 1,3% до 214 млрд грн, предприятий – вырос на 2,3% до 792 млрд грн.

Напомним, процентные ставки по новым кредитам банков для населения в мае 2020 года в национальной валюте составляли 36,9% годовых. Это на 1,0 п.п. ниже, чем в апреле (37,9%).

Справка Finance.ua:

  • Ставки по кредитам для населения остаются очень высокими, поскольку банки закладывают в уровень ставок свой риск. Но ставки постепенно снижаются.
  • Президент Украины Владимир Зеленский во время визита на Херсонщину заявил, что будет бороться за низкие процентные ставки по кредитам для отечественного бизнеса.
  • На удешевление стоимости кредитов уйдет от 6 до 12 месяцев после того, как Нацбанк снизит учетную ставку.

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По материалам Finance.UA
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