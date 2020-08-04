Банки снизили процентные ставки по кредитам для населения

Процентные ставки по новым кредитам банков для населения в июле 2020 года в национальной валюте составляли 35,6% годовых. Это на 0,7 п.п. ниже, чем в июне (36,3%).

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Как изменились ставки:

ставки по новым кредитам банков для населения в национальной валюте снизились до 35,6% годовых;

ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте снизились на 0,3 п.п. до 6,7% годовых;

ставки по гривневым кредитам для предприятий снизились с 10,0% до 9,3% годовых;

ставки по валютным кредитам для предприятий выросли с 5,1% до 5,4%.

Кредитный портфель банков за месяц вырос на 2,1% до 1013 млрд грн, в т. ч. населения вырос на 1,3% до 214 млрд грн, предприятий – вырос на 2,3% до 792 млрд грн.

Напомним, процентные ставки по новым кредитам банков для населения в мае 2020 года в национальной валюте составляли 36,9% годовых. Это на 1,0 п.п. ниже, чем в апреле (37,9%).

Справка Finance.ua:

Ставки по кредитам для населения остаются очень высокими, поскольку банки закладывают в уровень ставок свой риск. Но ставки постепенно снижаются.

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита на Херсонщину заявил, что будет бороться за низкие процентные ставки по кредитам для отечественного бизнеса.

На удешевление стоимости кредитов уйдет от 6 до 12 месяцев после того, как Нацбанк снизит учетную ставку.

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