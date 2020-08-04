Банки снизили процентные ставки по кредитам для населения

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Процентные ставки по новым кредитам банков для населения в июле 2020 года в национальной валюте составляли 35,6% годовых. Это на 0,7 п.п. ниже, чем в июне (36,3%).
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Как изменились ставки:
Кредитный портфель банков за месяц вырос на 2,1% до 1013 млрд грн, в т. ч. населения вырос на 1,3% до 214 млрд грн, предприятий – вырос на 2,3% до 792 млрд грн.
Напомним, процентные ставки по новым кредитам банков для населения в мае 2020 года в национальной валюте составляли 36,9% годовых. Это на 1,0 п.п. ниже, чем в апреле (37,9%).
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