Шесть банков получили 905 млн грн рефинансирования от НБУ

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Национальный банк на тендере 7 августа предоставил банкам 905,3 млн грн рефинансирования сроком более 30 календарных дней под 6%.
По данным НБУ, краткосрочное рефинансирование получили:
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Следующий аукцион по рефинансированию сроком до пяти лет состоится 14 августа.
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