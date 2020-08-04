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Шесть банков получили 905 млн грн рефинансирования от НБУ

Шесть банков получили 905 млн грн рефинансирования от НБУ

Национальный банк на тендере 7 августа предоставил банкам 905,3 млн грн рефинансирования сроком более 30 календарных дней под 6%.

По данным НБУ, краткосрочное рефинансирование получили:

  • Таскомбанк – 400 млн грн;
  • ИНГ Банк Украина – 200 млн грн;
  • Банк Авангард – 140 млн грн;
  • Банк Сич – 110 млн грн;
  • Коммерческий Индустриальный Банк – 37 млн ​​грн;
  • Мисто Банк – 18,3 млн грн.

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Следующий аукцион по рефинансированию сроком до пяти лет состоится 14 августа.

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По материалам Економічна Правда
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