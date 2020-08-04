Шесть банков получили 905 млн грн рефинансирования от НБУ

Национальный банк на тендере 7 августа предоставил банкам 905,3 млн грн рефинансирования сроком более 30 календарных дней под 6%.

По данным НБУ, краткосрочное рефинансирование получили:

Таскомбанк – 400 млн грн;

ИНГ Банк Украина – 200 млн грн;

Банк Украина – 200 млн грн; Банк Авангард – 140 млн грн;

Банк Сич – 110 млн грн;

Коммерческий Индустриальный Банк – 37 млн ​​грн;

Мисто Банк – 18,3 млн грн.

Читайте также: В сентябре начнут действовать новые требования к рекламе банковских услуг

Следующий аукцион по рефинансированию сроком до пяти лет состоится 14 августа.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫