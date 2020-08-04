Франция начала расследование против TikTok

Французский регулятор защиты данных начал расследование в отношении TikTok.

Как сообщает Bloomberg, представитель парижского регулирующего органа CNIL прокомментировал, что агентство начало расследование после получения жалобы в мае, но отказался сообщить подробности.

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«CNIL проявляет особую бдительность в отношении этой компании, особенно с учетом этой жалобы, вопросов и других жалоб, которые, вероятно, получит комиссия», – сказал представитель регулятора.

Напомним, в июне руководители отдела защиты данных Европейского союза пообещали координировать возможные расследование против китайской компании после того, как в мае голландский регулятор объявил, что пересматривает политику TikTok по защите личной информации детей. Аналогичное расследование в настоящее время проводит британский регулятор.

Кроме того, TikTok также находится под растущим давлением в США. Президент Дональд Трамп заявил, что запретит приложение из соображений национальной безопасности. Microsoft ведет переговоры о приобретении TikTok в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии.