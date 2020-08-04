У облэнерго Суркисов есть более 700 млн грн налогового долга

Налоговый долг ПАО “Запорожьеоблэнерго” составляет 709,8 млн грн.

Об этом свидетельствуют данные аналитического портала Youcontrol.

“У налогоплательщика (“Запорожьеоблэнерго”. – Ред.) имеется налоговый долг 709 847 916 грн (по состоянию на 1 июля 2020 года)”, – говорится в сообщении.

Кроме того, аналитическая система подсчитала, что в течение последних трех лет “Запорожьеоблэнерго” фигурировало в 58 судебных делах.

В целом, в течение последних трех лет предприятие выступало ответчиком в 1118 судебных делах.

Заметим, что “Запорожьеоблэнерго” фигурирует в уголовном производстве НАБУ по так называемым энергетическим схемам “Крючкова-Суркисов” через компанию “Энергосеть”.