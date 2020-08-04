НАПК проверит декларации 16 должностных лиц

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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проверит декларации 16 должностных лиц, среди которых 12 заместителей министров.
Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
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“НАПК проверит декларации еще 16 чиновников, среди которых 12 заместителей министров, работники госпредприятия, полиции, налоговой и таможни”, – сказано в сообщении.
Отмечается, что НАПК начало проверку деклараций еще 16 должностных лиц, в том числе 12 заместителей министров.
Таким образом, начата проверка таких текущих и бывших заместителей министров:
“Во время проверки НАПК выяснит достоверность задекларированных сведений, точность оценки задекларированных активов, а также проверит указанных лиц на наличие конфликта интересов”, – добавляется в сообщении.
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