НАПК проверит декларации 16 должностных лиц

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проверит декларации 16 должностных лиц, среди которых 12 заместителей министров.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

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“НАПК проверит декларации еще 16 чиновников, среди которых 12 заместителей министров, работники госпредприятия, полиции, налоговой и таможни”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что НАПК начало проверку деклараций еще 16 должностных лиц, в том числе 12 заместителей министров.

Таким образом, начата проверка таких текущих и бывших заместителей министров:

Наталия Бойко, бывший заместитель Министра энергетики и угольной промышленности;

Егор Божок, заместитель Министра иностранных дел (отстранен от выполнения полномочий);

Алексей Выскуб, первый заместитель Министра цифровой трансформации;

Юрий Гелетий, бывший заместитель Министра финансов;

Евгений Горовец, первый заместитель Министра юстиции;

Валерия Ионан, заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции;

Татьяна Максимец, бывший первый заместитель Министра энергетики и угольной промышленности;

Юлия Пидкоморная, бывший заместитель министра энергетики и угольной промышленности;

Василий Полуйко, бывший заместитель Министра экологии и природных ресурсов;

Игорь Старобинский, заместитель министра обороны;

Светлана Шаталова, заместитель Министра здравоохранения;

Олег Шевчук, бывший заместитель Министра обороны.

“Во время проверки НАПК выяснит достоверность задекларированных сведений, точность оценки задекларированных активов, а также проверит указанных лиц на наличие конфликта интересов”, – добавляется в сообщении.