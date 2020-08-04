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НАПК проверит декларации 16 должностных лиц

НАПК проверит декларации 16 должностных лиц

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проверит декларации 16 должностных лиц, среди которых 12 заместителей министров.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

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НАПК проверит декларации еще 16 чиновников, среди которых 12 заместителей министров, работники госпредприятия, полиции, налоговой и таможни”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что НАПК начало проверку деклараций еще 16 должностных лиц, в том числе 12 заместителей министров.

Таким образом, начата проверка таких текущих и бывших заместителей министров:

  • Наталия Бойко, бывший заместитель Министра энергетики и угольной промышленности;
  • Егор Божок, заместитель Министра иностранных дел (отстранен от выполнения полномочий);
  • Алексей Выскуб, первый заместитель Министра цифровой трансформации;
  • Юрий Гелетий, бывший заместитель Министра финансов;
  • Евгений Горовец, первый заместитель Министра юстиции;
  • Валерия Ионан, заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции;
  • Татьяна Максимец, бывший первый заместитель Министра энергетики и угольной промышленности;
  • Юлия Пидкоморная, бывший заместитель министра энергетики и угольной промышленности;
  • Василий Полуйко, бывший заместитель Министра экологии и природных ресурсов;
  • Игорь Старобинский, заместитель министра обороны;
  • Светлана Шаталова, заместитель Министра здравоохранения;
  • Олег Шевчук, бывший заместитель Министра обороны.

“Во время проверки НАПК выяснит достоверность задекларированных сведений, точность оценки задекларированных активов, а также проверит указанных лиц на наличие конфликта интересов”, – добавляется в сообщении.

По материалам УНН
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