Межбанк: аукцион Минфина по размещению ОВГЗ оживит рынок

Вторник на валютном рынке пройдет более динамично и активно по сравнению с понедельником. Несмотря на сезон летних отпусков, есть факторы, которые повлияют сегодня на поведение участников торгов и Finance.ua прогнозирует определенный рост объема операций на межбанке в пределах до $200-220 млн при совершении до 570-610 сделок.

Основная причина оживления – сегодняшний аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ и рост активности покупателей валюты, привлеченных постепенным снижением котировок на торгах на фоне более-менее стабильных продаж валюты экспортерами. Это приводит к некоторому превышению предложения валюты на торгах и вчера Нацбанк даже выкупал излишек доллара в резервы по 27,60 гривен, чем и не дал доллару просесть к цели в 27,50 к концу сессии понедельника. Что касается аукциона, то после консультаций с первичными дилерами чиновники оставили к размещению только гривневые облигации на 126 и 917 дней (до этого думали еще размещать и на 343 дня) и долларовые – на 540 дней. Объем продаж минфиновцы не ограничивают.

Наличие в списке предлагаемых бумаг валютных ОВГЗ традиционно привлекает внимание как местных, так и иностранных инвесторов, что дает неплохие шансы для чиновников на большое размещение госбумаг. По нашим прогнозам – не менее, чем на $100-140 млн и до 3-5 млрд в гривне. Основными покупателями гривневых ОВГЗ уже традиционно останутся госбанки и самые крупные из украинских финучреждений, а нерезиденты будут активно покупать валютные облигации.

Такие значительные объемы операций с ОВГЗ отразятся на ресурсном и на валютном рынках сегодня и в среду, когда покупателям надо будет рассчитаться за них. Увеличение активности потенциальных покупателей ОВГЗ приведет к росту статистики торгов на межбанке.

Как и вчера, наличие необходимого предложения на межбанке со стороны экспортеров позволит покупателям активно торговаться по курсу и не спешить со скупкой валюты. Иностранцы продолжат покупать валюту небольшими объемами в моменты максимально низких котировок в течение сессии,а спекулянты будут зарабатывать в основном в формате “в две стороны” и за счет разницы наличного и безналичного курсов, но без особых попыток “разогреть” котировки.

Курсовой тренд на торгах во вторник будет формировать поведение крупных игроков и их курсовые задачи, а также возможные интервенции Нацбанка по выкупу доллара. Котировки НБУ при его выходах на торги останутся главным ориентиром для всех участников торгов.

Активизируются по покупке валюты, по нашим данным, и иностранцы, но свои операции они будут проводить ближе к обеду и небольшими порциями, чтобы не провоцировать спекулянтов на увеличение котировок.

Обменники продолжат работать в формате “с оборота” со спредом между покупкой и продажей по доллару в 15-20 копеек и по евро – в 20-25 копеек. Финансисты при выставлении наличных котировок будут ориентироваться на поведение межбанка, а также на реальный спрос и предложение на валюту со стороны населения и кросс-курс пары евро/доллар на международных рынках.

Курсы межбанка, по прогнозу Finance.ua, на 11 августа будут находиться в пределах: доллар – коридор 27,48 – 27,75 гривен, евро – коридор 32,15 – 32,68 гривен.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будет находиться в пределах: доллар – коридор котировок покупок и продаж 27,35- 27,80 гривен, евро – коридор 31,90 – 32,80 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,60 / 27,62

евро – 32,53 / 32,55

российский рубль – 0,3755 / 0,3760

Курсы валют на Межбанке

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