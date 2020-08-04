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В июле почти 435 тыс. украинцев впервые подключились к 4G

В июле почти 435 тыс. украинцев впервые подключились к 4G

Благодаря запуску предоставления услуг мобильной связи 4G в диапазоне 900 МГц в июле покрытие населенных пунктов скоростным мобильным интернетом ускорилось вдвое.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

“В течение июля к 4G подключены 1999 населенных пунктов по сравнению с 982 в июне. При этом именно в диапазоне 900 МГц операторы подключили 1641 населенный пункт. В результате в июле 434 632 украинца получили 4G впервые”, – отчитались в министерстве.

Где стал доступен 4G. В течение июля операторы начали строительство сетей 4G в диапазоне 900 МГц с западных областей. Воспользоваться услугами можно уже в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской, Тернопольской, Ровенской областях.


Скриншот: thedigital.gov.ua

В ближайшее время операторы будут подключать еще четыре области — Черновицкую, Хмельницкую, Житомирскую, Винницкую.

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До конца года подключение пойдет таким путем: Одесская, Киевская, Черкасская, Николаевская, Кировоградская, Полтавская, Черниговская, Сумская, Днепропетровская, Херсонская, Харьковская, Запорожская, Донецкая, Луганская области.

Справка Finance.ua:

  • Развертывание сетей 4G в диапазоне 900 МГц — совместный проект государства и операторов. Начатый по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского в июле прошлого года, он продолжился рядом правительственных решений и действий, благодаря которым стало возможным распределение частот и выдача соответствующих лицензий.
  • Операторы провели первую очередь рефарминга (перераспределения) частот, договорились о совместном использовании оборудования и начали предоставлять услуги.
По материалам Finance.UA
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