В июле почти 435 тыс. украинцев впервые подключились к 4G

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Благодаря запуску предоставления услуг мобильной связи 4G в диапазоне 900 МГц в июле покрытие населенных пунктов скоростным мобильным интернетом ускорилось вдвое.
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
“В течение июля к 4G подключены 1999 населенных пунктов по сравнению с 982 в июне. При этом именно в диапазоне 900 МГц операторы подключили 1641 населенный пункт. В результате в июле 434 632 украинца получили 4G впервые”, – отчитались в министерстве.
Где стал доступен 4G. В течение июля операторы начали строительство сетей 4G в диапазоне 900 МГц с западных областей. Воспользоваться услугами можно уже в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской, Тернопольской, Ровенской областях.
Скриншот: thedigital.gov.ua
В ближайшее время операторы будут подключать еще четыре области — Черновицкую, Хмельницкую, Житомирскую, Винницкую.
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До конца года подключение пойдет таким путем: Одесская, Киевская, Черкасская, Николаевская, Кировоградская, Полтавская, Черниговская, Сумская, Днепропетровская, Херсонская, Харьковская, Запорожская, Донецкая, Луганская области.
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