Минфин назвал банки-лидеры по количеству выданных «Доступных кредитов»

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За прошедшую неделю уполномоченные банки в рамках программы “Доступные кредиты 5-7-9%” заключили 236 новых кредитных соглашений на общую сумму 864 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
В целом, по состоянию на 10 августа 2020 года, уже выдан 1991 кредит на общую сумму 4,227 миллиарда гривен.
За эту неделю на 68,6 миллиона гривен увеличился портфель инвестиционных кредитов Программы. По состоянию на 10 августа он составляет 870,830 миллиона гривен.
Однако все еще наибольшим спросом микро- и малого бизнеса пользуются займы на рефинансирование ранее взятых кредитов. За неделю уполномоченные банки выдали кредитов в рамках этого продукта программы на общую сумму 783 миллиона гривен. Всего в рамках программы уже выдано рефинанса на 3,292 миллиарда гривен.
Инфографика: Минфин
В рамках специального антикризисного кредитного пакета программы, который был введен правительством на время действия карантинных ограничений, предприниматели уже получили займов на сумму 64,078 миллиона гривен, из них 60,292 миллиона гривен – кредиты на пополнение оборотных средств.
Лидерами по количеству заключенных соглашений в рамках программы «Доступные кредиты 5-7-9%» остаются государственные банки. В частности на первом месте – Приватбанк (540 соглашений). На втором – Укргазбанк (459 соглашений). И на третьем – Ощадбанк (359 соглашений). В общем, эти три уполномоченных банка вместе заключили 68% всех кредитных соглашений в рамках программы «Доступные кредиты 5-7-9%».
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