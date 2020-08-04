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Стоимость реконструкции столичного Шулявского моста выросла до двух миллиардов гривен

Стоимость реконструкции столичного Шулявского моста выросла до двух миллиардов гривен

Строительство новой развязки на Шулявке, которое на первых этапах работы обещали закончить к 2019 году, все еще продолжается и с каждым новым этапом требует все больше средств.

По данным Движения ЧЕСТНО, стоимость реконструкции путепровода выросла до двух миллиардов гривен и может увеличиваться далее.

Как известно, для строительства заезда с проспекта Победы следовало выкупить и снести цех №5 завода «Большевик». В связи с этим «Укрбуд» продолжил работы по корректировке проекта до конца декабря 2020 года.

598 миллионов 499 тысяч гривен – такова цена реконструкции согласно основному договору по тендеру. Согласно документу все работы по реконструкции и благоустройству должны были завершить к июню 2019 года. В то же время в договоре сказано, что «договорная цена работ является динамичной». Это и создает возможность для повышения стоимости.


Фото: www.chesno.org

В октябре 2019 года стоимость моста выросла с 600 миллионов до одного миллиарда. Мэр Виталий Кличко объяснил увеличение расходов необходимостью переносить коллектор и тепловую сеть. По его словам, изначально предусмотреть дополнительные работы на прилегающих территориях было невозможно.

В феврале 2020 года в КГГА заявили, что стоимость строительства моста может снова вырасти на 700 миллионов.

Согласно экспертизе проекта в марте 2020 года, имеющейся в распоряжении Движения ЧЕСТНО, стоимость работ приблизилась уже к двум миллиардам гривен.

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Главной преградой для строительства долгое время была невозможность снести пятый цех завода «Большевик», чтобы построить на его месте съезд развязки. В марте 2020 года провели тендер по оценке цеха для выкупа.

Договор на проектные работы для строительства развязки на 14 миллионов гривен заключили с компанией «Укрбуд». Корректировка проекта должна была завершиться в декабре 2019 года. Но 27 декабря 2019 г. дополнительным соглашением продлили срок действия договора до 31 декабря 2020 года. Следовательно, стоимость строительства развязки может корректироваться до конца года.

По материалам Хмарочос
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