Стоимость реконструкции столичного Шулявского моста выросла до двух миллиардов гривен

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Строительство новой развязки на Шулявке, которое на первых этапах работы обещали закончить к 2019 году, все еще продолжается и с каждым новым этапом требует все больше средств.
По данным Движения ЧЕСТНО, стоимость реконструкции путепровода выросла до двух миллиардов гривен и может увеличиваться далее.
Как известно, для строительства заезда с проспекта Победы следовало выкупить и снести цех №5 завода «Большевик». В связи с этим «Укрбуд» продолжил работы по корректировке проекта до конца декабря 2020 года.
598 миллионов 499 тысяч гривен – такова цена реконструкции согласно основному договору по тендеру. Согласно документу все работы по реконструкции и благоустройству должны были завершить к июню 2019 года. В то же время в договоре сказано, что «договорная цена работ является динамичной». Это и создает возможность для повышения стоимости.
Фото: www.chesno.org
В октябре 2019 года стоимость моста выросла с 600 миллионов до одного миллиарда. Мэр Виталий Кличко объяснил увеличение расходов необходимостью переносить коллектор и тепловую сеть. По его словам, изначально предусмотреть дополнительные работы на прилегающих территориях было невозможно.
В феврале 2020 года в КГГА заявили, что стоимость строительства моста может снова вырасти на 700 миллионов.
Согласно экспертизе проекта в марте 2020 года, имеющейся в распоряжении Движения ЧЕСТНО, стоимость работ приблизилась уже к двум миллиардам гривен.
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Главной преградой для строительства долгое время была невозможность снести пятый цех завода «Большевик», чтобы построить на его месте съезд развязки. В марте 2020 года провели тендер по оценке цеха для выкупа.
Договор на проектные работы для строительства развязки на 14 миллионов гривен заключили с компанией «Укрбуд». Корректировка проекта должна была завершиться в декабре 2019 года. Но 27 декабря 2019 г. дополнительным соглашением продлили срок действия договора до 31 декабря 2020 года. Следовательно, стоимость строительства развязки может корректироваться до конца года.
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