Нацкомиссия по ценным бумагам начала вести список потенциально фиктивных финпроектов

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку стала публиковать список сомнительных инвестиционных проектов, целью которых может быть завладение средствами граждан Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Нацкомиссии.

“Комиссией тщательно изучаются открытые источники информации по популяризации различных финансовых проектов, которые, в частности, проверяются специалистами на соответствие утвержденным признакам фиктивности. В список вносятся те проекты, которые соответствуют хотя бы нескольким признакам фиктивности. Перечень таких компаний будет постоянно дополняться”, – говорится в сообщении.

Список финансовых проектов, которые соответствуют определенным признакам фиктивности – по ссылке.

Среди признаков сомнительных инвестиционных проектов в комиссии назвали:

высокий процент гарантированной доходности;

отсутствие соответствующих разрешений и лицензий;

агрессивный маркетинг;

отсутствие физического офиса;

отсутствие регистрации в стране привлечения инвестиций;

отсутствует аккредитация инвестора;

подозрительные или непроверенные биографии менеджеров;

отсутствие подписанных документов;

назойливое предложение привлекать друзей;

сокрытие права собственности.

“Сотни миллионов гривен украинских граждан ежегодно привлекают инициаторы рискованных финансовых проектов. Полная или частичная потеря этих денег вкладчиками является логическим результатом несознательного поведения инвесторов, существование “серых зон”, которое не регулирует национальное законодательство, и отсутствия полноценных финансовых инструментов”, – заявили в комиссии.