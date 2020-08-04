Промышленники пока не видят выхода из кризиса: ожидания ниже нуля

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Индикатор деловой уверенности в промышленности в III квартале 2020 года вырос по сравнению со II кварталом на 10,6 п.п. и составляет минус 12,4%. В перерабатывающей промышленности этот показатель вырос на 11 п.п. и составляет минус 13,2%.
Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.
По данным статистического ведомства, индикатор делового климата в производстве и перерабатывающей промышленности вырос по сравнению со II кварталом на 1,1 п.п. и составил минус 1,1%.
Таблица: Госстат
Индикатор деловой уверенности и индикатор делового климата рассчитаны в соответствии с Методикой расчета индикаторов деловых ожиданий согласно требованиям расширенного Специального стандарта распространения данных Международного валютного фонда. В цнлом в июле 2020 года были опрошены 1507 предприятий.
Таблица: Госстат
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