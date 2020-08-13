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Microsoft за год выплатила "белым" хакерам премий на $13,7 млн

Microsoft за год выплатила "белым" хакерам премий на $13,7 млн

За год (с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года) корпорация Microsoft выплатила “белым” хакерам за обнаруженные уязвимости в ее продуктах премий на общую сумму 13,7 млн долларов.

Отмечается, что эта сумма почти втрое больше суммы вознаграждений за аналогичный период прошлого года (4,4 млн долларов).

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“В этом году Microsoft запустила шесть новых программ выплат денежных вознаграждений за выявление уязвимостей и два новых гранта на исследования, которые, по ее утверждению, принесли более 1000 соответствующих отчетов от более 300 исследователей с шести континентов. Всего таких Bounty-программ в Microsoft насчитывается 15.

Сумма максимального вознаграждения за критическую уязвимость в Microsoft достигает 200 тысяч долларов”, – говорится в сообщении.

По материалам ITC.ua
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