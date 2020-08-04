Получайте подарки за подписку на наш телеграм-канал @Finance_ukr

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Этот 2020 год так и намекает, что пора забраться на Говерлу, посетить Олешковские пески, побывать в Запорожье или же поехать на Кинбурнскую косу. Одним словом – путешествовать по Украине. А со скретч картой Моя родная Украина и вообще можно сделать себе челлендж и отмечать увиденные места!
У нас как раз есть несколько таких карт, которые мы вместе с 1DEA.me готовы просто подарить читателям нашего телеграм канала @Finance_ukr.
Чтобы иметь шанс получить одну и себе:
Это все. Как видите, действительно очень просто!
21 августа, перед праздничными выходными по случаю Дня Независимости Украины, бот рандомно выберет трех победителей, которые получат очень крутые скретч карты Travel Map® “Рідна Україна”.
Победителей розыгрыша объявим в 12:00.
Зовите друзей, родственников и выигрывайте подарок для путешествий по интересным местам Украины.
Добавим еще три причины подписаться на телеграм Finance.ua:
- Будете быстро узнавать новости, влияющие на ежедневную жизнь.
- Будете знать, как не платить лишнего на каждом шагу.
- Поймете, как и где воспользоваться нужными вам государственными услугами.
@Finance_ukr. – это must read канал. Делаем контент уникальным и полезным, а еще и подарок можете получить. Поэтому присоединяйтесь и приглашайте друзей.
Больше о скретч карте “Моя рідна Україна” и других интересных штуках узнавайте на сайте https://ua.1dea.me/.
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