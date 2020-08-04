Получайте подарки за подписку на наш телеграм-канал @Finance_ukr

Этот 2020 год так и намекает, что пора забраться на Говерлу, посетить Олешковские пески, побывать в Запорожье или же поехать на Кинбурнскую косу. Одним словом – путешествовать по Украине. А со скретч картой Моя родная Украина и вообще можно сделать себе челлендж и отмечать увиденные места!

У нас как раз есть несколько таких карт, которые мы вместе с 1DEA.me готовы просто подарить читателям нашего телеграм канала @Finance_ukr.

Чтобы иметь шанс получить одну и себе:

Будьте подписчиком нашего телеграм-канала @Finance_ukr.

Нажмите на кнопку «Хочу подарок» вот в этом посте на канале.

Это все. Как видите, действительно очень просто!

21 августа, перед праздничными выходными по случаю Дня Независимости Украины, бот рандомно выберет трех победителей, которые получат очень крутые скретч карты Travel Map® “Рідна Україна”.

Победителей розыгрыша объявим в 12:00.

Зовите друзей, родственников и выигрывайте подарок для путешествий по интересным местам Украины.

Добавим еще три причины подписаться на телеграм Finance.ua:

- Будете быстро узнавать новости, влияющие на ежедневную жизнь.

- Будете знать, как не платить лишнего на каждом шагу.

- Поймете, как и где воспользоваться нужными вам государственными услугами.

@Finance_ukr. – это must read канал. Делаем контент уникальным и полезным, а еще и подарок можете получить. Поэтому присоединяйтесь и приглашайте друзей.

Больше о скретч карте “Моя рідна Україна” и других интересных штуках узнавайте на сайте https://ua.1dea.me/.