Какая категория украинцев лишилась права на отсрочку — Finance.ua
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Какая категория украинцев лишилась права на отсрочку

Личные финансы
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Перечень категорий военнообязанных, имеющих право на отсрочку от мобилизации, можно найти в статье 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации». И есть несколько оснований, когда отсрочка от призыва не предоставляется — они также прописаны в украинском законодательстве.
Кому не дают отсрочку:
  • студентам, которые учатся на заочном, на вечернем отделении или получают уже не первое образование, а второе высшее и т. п.;
  • родителям, у которых трое и более несовершеннолетних детей, но есть задолженность по алиментам;
  • тем, у кого жена имеет 3-ю группу инвалидности (но за исключением нескольких случаев, когда отсрочка от армии, если жена-инвалид 3 группы, предоставляется);
  • тем, кто ухаживает за лицами с инвалидностью 1 или 2 группы, если о них могут также позаботиться другие трудоспособные родственники или близкие;
  • одиноким родителям, если мать их ребенка (или детей) не лишена материнского права, не признана умершей, пропавшей без вести и не находится в тюремном заключении (т.е. теоретически может заботиться о ребенке/детях);
  • тем, кто раньше был ограниченно годен, но после повторной ВВК признан годным к военной службе.
Отсрочку также не предоставляют работникам предприятий, учреждений и организаций Минобороны, если они не были забронированы работодателями.
Впрочем, сейчас мобилизовать могут и забронированных военнообязанных. По недавней информации народного депутата Александра Федиенко, который ссылается на ответ Николаевского ВТЦК по его депутатскому запросу, ТЦК может «аннулировать отсрочку работнику критически важного предприятия, даже не обратив внимания, что он был забронирован». При этом, как говорится в сообщении, ТЦК «действует в рамках действующего законодательства».
По материалам:
УНІАН
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