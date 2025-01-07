Правила начисления доплаты учителям изменили — Finance.ua

Правила начисления доплаты учителям изменили Сегодня 11:44 — Личные финансы

Правила начисления доплаты учителям изменили

С 1 января 2025 года педагогические работники средних школ начинают получать ежемесячную доплату в размере 1300 грн, а с 1 сентября сумма увеличится до 2600 грн. Однако Министерство образования и науки изменило условия начисления доплат.

Об этом свидетельствует письмо МОН.

Что известно о доплатах

Педагогическим работникам учреждений общего среднего образования государственной и коммунальной формы собственности предусмотрена ежемесячная доплата за работу в неблагоприятных условиях труда:

с 1 января 2025 года — в размере 1,3 тыс. гривен;

с 1 сентября 2025 года и до конца календарного года, когда прекратится военное положение, в размере 2,6 тыс. гривен.

На доплату могут рассчитывать все педагогические работники, работающие как по основной должности в образовательном заведении, так и по совместительству.

Ее установят для учителей заведений общего среднего образования разных типов: начальные школы, гимназии, лицеи, спецшколы, учебно-реабилитационные центры.

Что меняется

Размер оплаты привяжется к объему учебной нагрузки учителя. Таким образом, доплату будут определять пропорционально объему выполняемой работы: если нагрузка меньше нормированной ставки — будет начисляться базовый размер — 1,3 тыс. гривен.

В министерстве пояснили, что соответствующая система позволит справедливо учитывать нагрузку педагогов, а также обеспечит компенсацию за совмещение обязанностей.

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Для совмещающих несколько должностей педагогов размер дополнительной выплаты будет тоже пропорциональным. В частности, если:

учитель имеет учебную нагрузку по тарификации 18 часов в неделю, то доплата будет равна 1,3 тыс. гривен ;

; если будет иметь учебную нагрузку по тарификации 25 часов/неделя, то доплата будет составлять 1,8 тыс. гривен;

если нагрузка по тарификации 14 часов/неделя, то есть меньше ставки, то сумма доплаты будет 1,3 тыс. гривен , независимо от нагрузки;

, независимо от нагрузки; если нагрузка по тарификации 20 часов/неделя, а работа по совместительству воспитателем в группе продленного дня на 0,5 ставки, то размер доплаты 1,44 тыс. гривен (1,3 тыс./18*20) в качестве учителя и 650 гривен (1,3 тыс.*0,5) в качестве воспитателя;

(1,3 тыс./18*20) в качестве учителя и (1,3 тыс.*0,5) в качестве воспитателя; если нагрузка по тарификации 16 часов/неделя (меньше ставки), а работа по совместительству воспитателем в группе продленного дня на ставку, то сумма доплаты составит 1,3 тыс. гривен как учителю, независимо от нагрузки, и 1,3 тыс. гривен как воспитателю.

Напомним, педагоги в государственных школах зарабатывают в среднем 10−15 тысяч гривен. В частных школах — около 20−25 тысяч гривен.

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