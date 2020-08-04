По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (25,446 и 28,828 млн млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (44 и 31), максимальный курс продажи доллара 27,72 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,61-27,62 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 75 активных заявок по доллару на сумму 54,274 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

27,6500 – 10 000

27,6200 – 30 000

27,6200 – 60 000

27,6100 – 150 000

27,6100 – 35 000

27,6100 – 33 333

27,6000 – 30 000



Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

27,6000 – 20 000

27,6000 – 20 000

27,6000 – 10 000

27,6100 – 17 000

27,6100 – 5 000

27,6200 – 25 000

27,6200 – 10 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,6373 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,5930 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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