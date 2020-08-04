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Бизнес назвал главное препятствие для развития в Украине - НБУ

Бизнес назвал главное препятствие для развития в Украине - НБУ

Недостаточный потребительский спрос стал главным ограничивающим фактором работы предприятий.

Это произошло впервые за всю историю исследований с 2010 года, о чем заявили 45% респондентов в исследовании НБУ «Деловые ожидания предприятий Украины за II квартал 2020», сообщает Экспертная платформа НБУ.

При этом фактор дорогого сырья и материалов, который долгое время был барьером номер один, стал лишь четвертым по значению – 30% ответов.


График: НБУ

Факторами 2 и 3 во II квартале 2020-го бизнес назвал нехватку оборотных средств (33,9% ответов) и слишком высокие цены на энергоносители (31,3%).

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Последний ответ выглядит несколько странно – именно в этот период на европейском рынке нефти и газа сложились минимальные цены на фоне сокращения глобального спроса. Вполне вероятно, что высокие цены на энергоносители в Украине сложились ввиду монопольного положения поставщиков. Таким образом, можно держать цены на природный газ и моторное топливо на высоком уровне, независимо от ценовых колебаний на внешних площадках.


График: НБУ

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По материалам The page
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