Бизнес назвал главное препятствие для развития в Украине - НБУ

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Недостаточный потребительский спрос стал главным ограничивающим фактором работы предприятий.
Это произошло впервые за всю историю исследований с 2010 года, о чем заявили 45% респондентов в исследовании НБУ «Деловые ожидания предприятий Украины за II квартал 2020», сообщает Экспертная платформа НБУ.
При этом фактор дорогого сырья и материалов, который долгое время был барьером номер один, стал лишь четвертым по значению – 30% ответов.
График: НБУ
Факторами 2 и 3 во II квартале 2020-го бизнес назвал нехватку оборотных средств (33,9% ответов) и слишком высокие цены на энергоносители (31,3%).
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Последний ответ выглядит несколько странно – именно в этот период на европейском рынке нефти и газа сложились минимальные цены на фоне сокращения глобального спроса. Вполне вероятно, что высокие цены на энергоносители в Украине сложились ввиду монопольного положения поставщиков. Таким образом, можно держать цены на природный газ и моторное топливо на высоком уровне, независимо от ценовых колебаний на внешних площадках.
График: НБУ
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