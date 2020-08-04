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Импорт российской электроэнергии будет стоить украинцам миллиарды гривен - Трохимец

Импорт российской электроэнергии будет стоить украинцам миллиарды гривен - Трохимец

Миллиарды гривен заплатят украинские потребители и налогоплательщики за открытие импорта электроэнергии из России и Беларуси.

Об этом в своем блоге написал советник в. о. министра энергетики Александр Трохимец.

Импорт электроэнергии из России и Беларуси стал возможен осенью 2019 года – после одобрения парламентом необходимых нормативных изменений. В прессе их окрестили “правками Геруса”, так как инициатором законодательных изменений был председатель энергетического комитета ВРУ Андрей Герус. На время карантина его приостановили, однако сейчас Герус вновь лоббирует его открытие.

А это угрожает отечественным генерациям, подчеркивает Трохимец.

“Электроэнергия – это такой вид товара, производство которого в определенный момент времени равно его потреблению. Следовательно, если в энергосистему попадает электроэнергия, произведенная не украинскими электростанциями – то на такой же объем производства нашей генерации приходилось остановиться. Только за 3 месяца 2019 года и 5 месяцев 2020-го импорт из РФ и Беларуси составил 1 343,2 кВт/ч, что эквивалентно 20% месячной выработки всех украинских АЭС или 2 месяцам работы всех украинских ГЭС. То есть, мы взяли и на неделю отключили все атомные энергоблоки”, – объясняет Трохимец.

Свои действия Герус аргументировал необходимостью диверсифицировать источники поставок электроэнергии, напоминает Трохимец. Что не имеет смысла, потому что каждая гривна, оплаченная России или Беларуси за электроэнергию, стоит украинской энергосистеме и бюджету 4 гривны, информирует советник и. о. министра.

“Это и уменьшение выработки электроэнергии на отечественных электростанциях при постоянных затратах на их эксплуатацию, и простой украинских шахт, и отсутствие сбыта угля, добытого на них. Афера под названием “импорт электроэнергии из России и Беларуси” в конечном итоге будет стоить миллиарды гривен, которые оплатят украинские потребители и налогоплательщики”, – резюмировал Трохимец.

По материалам УНН
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