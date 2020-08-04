Регистрация юрлиц и ФЛП во время технических работ в ЕГР: куда подавать документы

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С 12 августа государственные регистраторы и администраторы ЦПАУ получат возможность принимать документы для регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований.
Об этом сообщили на FACEBOOK-странице Министерства цифровой трансформации.
“Однако регистрация по таким документам будет осуществляться с 17 августа с помощью нового программного обеспечения Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований”, – пояснили в ведомстве.
Такое нововведение, по сообщению Минцифры, регулируется приказом Министерства юстиции.
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