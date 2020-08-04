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Регистрация юрлиц и ФЛП во время технических работ в ЕГР: куда подавать документы

Регистрация юрлиц и ФЛП во время технических работ в ЕГР: куда подавать документы

С 12 августа государственные регистраторы и администраторы ЦПАУ получат возможность принимать документы для регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований.

Об этом сообщили на FACEBOOK-странице Министерства цифровой трансформации.

“Однако регистрация по таким документам будет осуществляться с 17 августа с помощью нового программного обеспечения Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований”, – пояснили в ведомстве.

Такое нововведение, по сообщению Минцифры, регулируется приказом Министерства юстиции.

Справка Finance.ua:

  • Напомним, Минюст готовится к запуску нового ЕГР (Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований).
  • В связи с этим с 7 по 16 августа 2020 года данные будут переноситься из старого реестра в новый и доступ регистраторов к ЕГР в течение этого времени будет отсутствовать. Документы на регистрацию не будут приниматься с 00 часов 05 августа, а документы, поданные до этого времени, должны быть обработаны до 18 часов 7 августа.

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По материалам Finance.UA
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