Регистрация юрлиц и ФЛП во время технических работ в ЕГР: куда подавать документы

С 12 августа государственные регистраторы и администраторы ЦПАУ получат возможность принимать документы для регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований.

Об этом сообщили на FACEBOOK-странице Министерства цифровой трансформации.

“Однако регистрация по таким документам будет осуществляться с 17 августа с помощью нового программного обеспечения Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований”, – пояснили в ведомстве.

Такое нововведение, по сообщению Минцифры, регулируется приказом Министерства юстиции.

Справка Finance.ua:

Напомним, Минюст готовится к запуску нового ЕГР (Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований).