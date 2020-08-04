В Украине возобновляют курсирование еще 14 пригородных поездов

Укрзализныця назначила курсирование еще 14 пригородных поездов по территории обслуживания Южной, Одесской и Донецкой железных дорог.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

“Укрзализныця продолжает постепенно восстанавливать пассажирские железнодорожные перевозки”, — говорится в сообщении.

В частности, по региональному филиалу “Южная железная дорога” с 7 августа возобновляют курсирование такие ежедневные пригородные поезда:

№ 6677 Харьков-Пассажирский — Зачепиловка, 18:40-21:44;

№ 6678 Зачепиловка — Харьков-Пассажирский, 06:09-09:29.

По региональному филиалу “Одесская железная дорога” с 7 августа возобновят курсирование пригородные поезда:

№ 6632 Гайворон — Винница, 00:58-06:25 по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям;

№ 6631 Винница — Гайворон, 18:20-23:47 по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

А с 10 августа возобновят курсирование такие ежедневные поезда:

№ 6704 Херсон — Снигиревка, 20:20-21:25;

№ 6703 Снигиревка — Херсон, 22:30-23:50.

По региональному филиалу “Донецкая железная дорога” с 10 августа возобновляют курсирование следующие ежедневные пригородные поезда: