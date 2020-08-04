В Украине возобновляют курсирование еще 14 пригородных поездов

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Укрзализныця назначила курсирование еще 14 пригородных поездов по территории обслуживания Южной, Одесской и Донецкой железных дорог.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
“Укрзализныця продолжает постепенно восстанавливать пассажирские железнодорожные перевозки”, — говорится в сообщении.
В частности, по региональному филиалу “Южная железная дорога” с 7 августа возобновляют курсирование такие ежедневные пригородные поезда:
По региональному филиалу “Одесская железная дорога” с 7 августа возобновят курсирование пригородные поезда:
А с 10 августа возобновят курсирование такие ежедневные поезда:
По региональному филиалу “Донецкая железная дорога” с 10 августа возобновляют курсирование следующие ежедневные пригородные поезда:
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