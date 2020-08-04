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В Украине возобновляют курсирование еще 14 пригородных поездов

В Украине возобновляют курсирование еще 14 пригородных поездов

Укрзализныця назначила курсирование еще 14 пригородных поездов по территории обслуживания Южной, Одесской и Донецкой железных дорог.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

“Укрзализныця продолжает постепенно восстанавливать пассажирские железнодорожные перевозки”, — говорится в сообщении.

В частности, по региональному филиалу “Южная железная дорога” с 7 августа возобновляют курсирование такие ежедневные пригородные поезда:

  • № 6677 Харьков-Пассажирский — Зачепиловка, 18:40-21:44;
  • № 6678 Зачепиловка — Харьков-Пассажирский, 06:09-09:29.

По региональному филиалу “Одесская железная дорога” с 7 августа возобновят курсирование пригородные поезда:

  • № 6632 Гайворон — Винница, 00:58-06:25 по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям;
  • № 6631 Винница — Гайворон, 18:20-23:47 по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

А с 10 августа возобновят курсирование такие ежедневные поезда:

  • № 6704 Херсон — Снигиревка, 20:20-21:25;
  • № 6703 Снигиревка — Херсон, 22:30-23:50.

По региональному филиалу “Донецкая железная дорога” с 10 августа возобновляют курсирование следующие ежедневные пригородные поезда:

  • № 6502 Попасная — Северск, 03:44-05:24;
  • № 6501 Северск — Попасная, 06:40-08:20;
  • № 6504 Попасная — Северск, 13:00-14:40;
  • № 6503 Северск — Попасная, 15:40-17:20;
  • № 6955 Волноваха — Камыш-Заря, 07:22-09:54;
  • № 6956 Камыш-Заря — Волноваха, 12:48-15:24;
  • № 6957 Волноваха — Камыш-Заря, 18:54-21:11;
  • № 6958 Камыш-Заря — Волноваха, 02:50-05:10.

По материалам УНН
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