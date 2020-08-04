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За последние полгода количество строек сократилось на 10% - Минрегион

За последние полгода количество строек сократилось на 10% - Минрегион

За последние полгода в Украине строек стало меньше на 10%, из-за чего снизились зарплаты у строителей, а задолженности по ним – выросли. Об этом во время круглого стола ко Дню строителя рассказал Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев.

“Мы проанализировали результаты с точки зрения выполнения строительных работ, объемов, принятых объектов. Так видим, что есть по результатам первого полугодия падение более чем на 10% по выполнению строительных работ. Снизился размер и уровень среднемесячной зарплаты у строителей на стройке. Увеличилась задолженность по зарплате”, – сказал Чернышев.

Однако он добавил, что это является не столь значительным сокращением или снижением, по сравнению с другими отраслями. Ведь государство с самого начала коронакризиса продолжало строить в рамках программы “Большое строительство” и других проектов.

По материалам УНН
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