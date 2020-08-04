НБУ назвал количество магазинов с приемом платежных карт

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Количество субъектов хозяйствования, которые принимают платежные карты, по состоянию на 1 июля 2020 года составила 297 тысяч. За последний год их количество выросло на 33,5%.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
По данным НБУ, кроме того, в Украине на 11,2% возросло количество торговых POS-терминалов (до 340,6 тысяч ед.).
В то же время, более четырех пятых от всех торговых POS-терминалов обеспечивают бесконтактную оплату (84,3% торговых POS-терминалов).
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