E Ink разработала гибкий дисплей ePaper для электронных книг (фото)

На рынке уже есть несколько гибких смартфонов от Samsung, Huawei, Motorola и Flexpai. Эти производители создали складные устройства с гибкими OLED-дисплеями. Но OLED – не единственный тип экранов, которые стали складными. Существуют также гибкие дисплеи с электронными чернилами, и корпорация E Ink анонсировала новый ePaper.

Новый дисплей E Ink ePaper имеет диагональ 10.3”. Он всего на 0.1” больше, чем версия, анонсированная еще в 2017 году. Основное различие между ними, похоже, заключается в добавлении подсветки в новую модель, чтобы в условиях слабого освещения было легче видеть.



Фото: ITHome

Гибкий дисплей пригодится при производстве различных современных гаджетов наподобие электронных книг и рекламных бордов небольших размеров. Сейчас нет коммерчески доступной электронной книги с гибким дисплеем, и неизвестно как скоро мы ее увидим. Да и производители носимых устройств также, похоже, не слишком заинтересованы в использовании гибких E Ink дисплеев для своих устройств.