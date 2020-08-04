Рестораны, магазины штрафуют за несоблюдения правил карантина - Кличко

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На прошлой неделе в Киеве проверили 570 ресторанов, кафе, магазинов и рынков и составили 103 протокола из-за несоблюдение правил карантина.
Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
В столице продолжают работать группы контроля за соблюдением учреждениями города регламентов работы. Только за прошлую неделю представители Госпродпотребслужбы и Муниципальной охраны, совместно с полицией, проверили более 570 ресторанов и кафе, магазинов и рынков нашего города.
“Составили 103 протокола о нарушении. Хочу отметить, что в целом, за прошлый месяц, совершили более 2,5 тысячи проверок. И составили более 550 протоколов”, – отметил Кличко.
Также закрыли за нарушение правил ограничений 8 ночных клубов и развлекательных заведений столицы.
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