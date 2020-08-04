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Рестораны, магазины штрафуют за несоблюдения правил карантина - Кличко

Рестораны, магазины штрафуют за несоблюдения правил карантина - Кличко

На прошлой неделе в Киеве проверили 570 ресторанов, кафе, магазинов и рынков и составили 103 протокола из-за несоблюдение правил карантина.

Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

В столице продолжают работать группы контроля за соблюдением учреждениями города регламентов работы. Только за прошлую неделю представители Госпродпотребслужбы и Муниципальной охраны, совместно с полицией, проверили более 570 ресторанов и кафе, магазинов и рынков нашего города.

“Составили 103 протокола о нарушении. Хочу отметить, что в целом, за прошлый месяц, совершили более 2,5 тысячи проверок. И составили более 550 протоколов”, – отметил Кличко.

Также закрыли за нарушение правил ограничений 8 ночных клубов и развлекательных заведений столицы.

Справка Finance.ua:

  • Кличко анонсировал открытие проспекта, который не ремонтировали 30 лет. В конце этой недели завершат капремонт дороги на проспекте Любомира Гузара в Киеве. Магистраль не ремонтировали до этого 30 лет.
По материалам Finance.UA
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