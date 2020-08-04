Компании Суркисов увеличили иск к ПриватБанку на $102 млн

Компании, аффилированные с семьей Григория и Игоря Суркисов, увеличили исковые требования к ПриватБанку на $102 млн.

Об этом рассказал юридический советник ПриватБанка Андрей Пожидаев после заседания Печерского райсуда Киева, в ходе которого рассматривался иск компаний семьи Суркисов об обязательствах Приватбанка обслуживать их депозиты, размещенные в 2012-2014 годах на счетах кипрского филиала Приватбанка, сообщает НВ Бизнес.

По словам Пожидаева, истцы добавили к первоначальным требованиям размер процентов, “которые якобы ПриватБанк должен указанным компаниям”.

Таким образом, общая сумма, которую Суркисы пытаются взыскать с Приватбанка, достигла $350 млн.

Источники НВ Бизнес утверждают, что не исключена попытка списать эти средства с корсчета ПриватБанка в НБУ.

В пресс-службе ПриватБанка отметили, что истцы изменили свои требования, исходя из расчета процентов в размере 13%, в то время, как ставка по депозитам в еврозоне составляет около 2%.

В результате суд перенес рассмотрение иска компаний семьи Суркисов на 14 августа.

Ранее сообщалось, что в связи с расследованием агентства Kroll, средства на депозитах английских компаний Суркисов оказались кредитами, которые ПриватБанк выдал своим связанным лицам в 2008-2010 году.