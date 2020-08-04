Офисная недвижимость столицы в условиях карантина (исследование)

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В течение первого полугодия 2020 года были введены в эксплуатацию 7 офисных центров с суммарной арендной площадью около 69 623 м².
Об этом свидетельствуют результаты исследования международной компании Colliers International.
Среди крупных объектов можно выделить:
Инфографика: Colliers International
Таким образом, на конец первого полугодия 2020 года кумулятивное предложение профессиональных офисных помещений в Киеве достигло отметки в более 2061000 м².
Девелоперы тех объектов, где готовность до карантина превышала 40%, в основном продолжают строительство и планируют не отставать от заявленных сроков ввода в эксплуатацию.
Снижение спроса и введение в эксплуатацию относительно большого объема новых офисных помещений повлияло на уровень вакантности профессиональной офисной недвижимости.
Таким образом, вакантность в бизнес-центрах А и В класса выросла с 7% в начале 2020 года до 10% в конце первого полугодия 2020 года. Вакантность в бизнес-центрах А класса выросла с 4,5% в начале года до 7,1% в конце июня 2020 года. Вакантность класса выросла с 7,9% до 10,5% соответственно.
Средний диапазон арендных ставок по классам:
Инфографика: Colliers International
Инфографика: Colliers International
Несмотря на то, что арендаторы офисных помещений не освобождались от уплаты аренды на законодательном уровне в отличие от арендаторов торговых помещений, многие владельцы бизнес-центров шли на компромисс и предоставляли скидки на период карантина в размере 20-50%.
До конца 2020 года к вводу в эксплуатацию готовится 17 бизнес-центров с суммарной арендной площадью более 178 000 м². Существует вероятность, что открытие части объектов может быть перенесено на 2021 год.
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