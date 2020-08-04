Офисная недвижимость столицы в условиях карантина (исследование)

В течение первого полугодия 2020 года были введены в эксплуатацию 7 офисных центров с суммарной арендной площадью около 69 623 м².

Об этом свидетельствуют результаты исследования международной компании Colliers International.

Среди крупных объектов можно выделить:

БЦ М8 по ул. Московской, 8 (А класс, GLA – 11 014 м²);

– 11 014 м²); БЦ Grand по ул. Большой Васильковской, 98 (А класс, GLA – 8780 м²);

– 8780 м²); БЦ Avenue 53 по пр-ту Победы, 53 (В класс, GLA – 16 780 м²).



Инфографика: Colliers International

Таким образом, на конец первого полугодия 2020 года кумулятивное предложение профессиональных офисных помещений в Киеве достигло отметки в более 2061000 м².

Девелоперы тех объектов, где готовность до карантина превышала 40%, в основном продолжают строительство и планируют не отставать от заявленных сроков ввода в эксплуатацию.

Снижение спроса и введение в эксплуатацию относительно большого объема новых офисных помещений повлияло на уровень вакантности профессиональной офисной недвижимости.

Таким образом, вакантность в бизнес-центрах А и В класса выросла с 7% в начале 2020 года до 10% в конце первого полугодия 2020 года. Вакантность в бизнес-центрах А класса выросла с 4,5% в начале года до 7,1% в конце июня 2020 года. Вакантность класса выросла с 7,9% до 10,5% соответственно.

Средний диапазон арендных ставок по классам:

Класс А: $20-30/ м²/ месяц;

Класс В: $12-20/м²/ месяц;

Класс С: $8-12/м²/ месяц.



Инфографика: Colliers International



Инфографика: Colliers International

Несмотря на то, что арендаторы офисных помещений не освобождались от уплаты аренды на законодательном уровне в отличие от арендаторов торговых помещений, многие владельцы бизнес-центров шли на компромисс и предоставляли скидки на период карантина в размере 20-50%.

До конца 2020 года к вводу в эксплуатацию готовится 17 бизнес-центров с суммарной арендной площадью более 178 000 м². Существует вероятность, что открытие части объектов может быть перенесено на 2021 год.