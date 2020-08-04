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Cadillac представил электрокар — почти 500 километров без подзарядки (фото)

Cadillac представил электрокар — почти 500 километров без подзарядки (фото)

Марка автомобилей класса люкс Cadillac, которая принадлежит концерну General Motors, представила свой первый электрокар Lyriq.

Об этом сообщает портал Car Buzz.

В компании утверждают, что Lyriq может проехать более 482 км без подзарядки благодаря элекробатарее с мощностью в 100 кВт в час.

По данным Cadillac, внутри салона встроен светодиодный экран в 86,8 см, что в разы превышает дисплеи от Tesla Илона Маска. Более того, в компании утверждают, что именно их экран имеет наибольшее разрешение в автоиндустрии на настоящее время.


Фото: carbuzz.com

Автопроизводитель также уделил много внимания разработке системы, которая будет приглушать звук на дороге.

Ожидается, что компания начнет производить первые электрокары в конце следующего или в начале 2022 года.


Фото: carbuzz.com

Пока неизвестна стоимость этого люксового электрокара.

Отмечается, что представление Lyriq было изначально запланировано на апрель этого года, однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы, и показ автомобиля был отложен.


Фото: carbuzz.com

По материалам УКРИНФОРМ
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