Cadillac представил электрокар — почти 500 километров без подзарядки (фото)

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Марка автомобилей класса люкс Cadillac, которая принадлежит концерну General Motors, представила свой первый электрокар Lyriq.
Об этом сообщает портал Car Buzz.
В компании утверждают, что Lyriq может проехать более 482 км без подзарядки благодаря элекробатарее с мощностью в 100 кВт в час.
По данным Cadillac, внутри салона встроен светодиодный экран в 86,8 см, что в разы превышает дисплеи от Tesla Илона Маска. Более того, в компании утверждают, что именно их экран имеет наибольшее разрешение в автоиндустрии на настоящее время.
Фото: carbuzz.com
Автопроизводитель также уделил много внимания разработке системы, которая будет приглушать звук на дороге.
Ожидается, что компания начнет производить первые электрокары в конце следующего или в начале 2022 года.
Фото: carbuzz.com
Пока неизвестна стоимость этого люксового электрокара.
Отмечается, что представление Lyriq было изначально запланировано на апрель этого года, однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы, и показ автомобиля был отложен.
Фото: carbuzz.com
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