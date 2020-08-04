В Киеве мошенники организовали сеть call-центров, через которые похищали деньги со счетов клиентов (фото)

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Функционирование ряда мошеннических call-центров разоблачила и заблокировала в Киеве Служба безопасности Украины. Ежемесячно злоумышленники похищали со счетов клиентов отечественных и иностранных банковских учреждений до 100 тысяч долларов США.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
По данным следствия, подпольную сеть организовали в прошлом году выходец из Южного Кавказа и киевлянин, бывший правоохранитель. Для нелегальной деятельности дельцы арендовали пять офисных помещений и квартиру в центре столицы. К афере они привлекли 300 сотрудников – студентов местных вузов и безработных. Представляясь сотрудниками банков, “операторы” выманивали у граждан персональные данные и пароли к банковским картам. Затем средства клиентов переводили на подставные счета и присваивали.
Правоохранители 6 августа провели 10 одновременных обысков в помещениях незаконных call-центров, а также по месту жительства участников аферы в Киеве и Днепре.
Фото: СБУ
В ходе следственных действий изъято высокотехнологичное оборудование и программное обеспечение, через которое злоумышленники подменяли номера банковских учреждений, специальное оборудование и вредоносное программное обеспечение для взлома интернет-сетей, клиентские базы данных, более 300 компьютеров, которые использовались для противоправной деятельности.
В настоящее время решается вопрос о сообщении о подозрениях организаторам и участникам мошеннических call-центров по ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) и ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственные действия.
Изъятое при обысках оборудования направлено на экспертизу для идентификации всех пострадавших лиц и установления точной суммы убытков.
Разоблачение незаконной деятельности происходило под процессуальным руководством прокуратуры города Киева.
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