В Киеве мошенники организовали сеть call-центров, через которые похищали деньги со счетов клиентов (фото)

Функционирование ряда мошеннических call-центров разоблачила и заблокировала в Киеве Служба безопасности Украины. Ежемесячно злоумышленники похищали со счетов клиентов отечественных и иностранных банковских учреждений до 100 тысяч долларов США.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По данным следствия, подпольную сеть организовали в прошлом году выходец из Южного Кавказа и киевлянин, бывший правоохранитель. Для нелегальной деятельности дельцы арендовали пять офисных помещений и квартиру в центре столицы. К афере они привлекли 300 сотрудников – студентов местных вузов и безработных. Представляясь сотрудниками банков, “операторы” выманивали у граждан персональные данные и пароли к банковским картам. Затем средства клиентов переводили на подставные счета и присваивали.

Правоохранители 6 августа провели 10 одновременных обысков в помещениях незаконных call-центров, а также по месту жительства участников аферы в Киеве и Днепре.



Фото: СБУ

В ходе следственных действий изъято высокотехнологичное оборудование и программное обеспечение, через которое злоумышленники подменяли номера банковских учреждений, специальное оборудование и вредоносное программное обеспечение для взлома интернет-сетей, клиентские базы данных, более 300 компьютеров, которые использовались для противоправной деятельности.

В настоящее время решается вопрос о сообщении о подозрениях организаторам и участникам мошеннических call-центров по ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) и ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия.

Изъятое при обысках оборудования направлено на экспертизу для идентификации всех пострадавших лиц и установления точной суммы убытков.

Разоблачение незаконной деятельности происходило под процессуальным руководством прокуратуры города Киева.