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Международные резервы Украины выросли за счет новых займов

Международные резервы Украины выросли за счет новых займов

По состоянию на 1 августа 2020 года международные резервы Украины составили 28 802,4 млн долл. США (в эквиваленте). В июле они увеличились на 1,0%. Рост резервов в течение прошлого месяца обусловлен прежде всего успешным размещением правительством еврооблигаций.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

В общем динамику резервов в течение месяца определяли следующие факторы:

  • операции правительства по управлению государственным долгом;
  • операции Национального банка на межбанковском валютном рынке. В июле спрос на валюту на межбанковском валютном рынке несколько превышал предложение, поэтому Национальный банк возобновил интервенции по продаже валюты для сглаживания чрезмерных колебаний. Их объем в прошлом месяце составил 498,7 млн долл. США. В то же время в отдельные дни ситуация на валютном рынке была благоприятной, поэтому у Национального банка была возможность пополнять резервы за счет покупки валюты. Общий объем таких интервенций составил 130 млн долл. США;
  • переоценка финансовых инструментов. В прошлом месяце их стоимость увеличилась на 406,3 млн долл. США (в эквиваленте).


Инфографика: НБУ

Текущий объем международных резервов покрывает 4,9 месяцев будущего импорта, что достаточно для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

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По материалам Finance.UA
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