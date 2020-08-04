Международные резервы Украины выросли за счет новых займов

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По состоянию на 1 августа 2020 года международные резервы Украины составили 28 802,4 млн долл. США (в эквиваленте). В июле они увеличились на 1,0%. Рост резервов в течение прошлого месяца обусловлен прежде всего успешным размещением правительством еврооблигаций.
Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.
В общем динамику резервов в течение месяца определяли следующие факторы:
Инфографика: НБУ
Текущий объем международных резервов покрывает 4,9 месяцев будущего импорта, что достаточно для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.
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