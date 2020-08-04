В "Нафтогазе" прогнозируют повышение цены на газ осенью

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Осенью этого года цена на газ может существенно возрасти. В “Нафтогазе” прогнозируют, что стоимость “голубого топлива” повысится почти на 40%.
Об этом заявил председатель правления НАК “Нафтогаз” Андрей Коболев в эфире телеканала “Украина 24”.
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По словам Коболева, сейчас рынок действительно показывает, что осенью цена на газ повысится.
“Но, будет ли (рост цены – ред.) таким, или не будет, трудно предвидеть, но мы в “Нафтогазе” делаем все для того, чтобы наше ценообразование было максимально прозрачным и максимально справедливым”, – добавил он.
Коболев также отметил, что в последние годы украинский рынок газа стал дешевле из-за прямого импортного паритета.
“Все трейдеры понимают, что на рынке существует конкуренция. Эта конкуренция, собственно говоря, и сделала цену на газ очень привлекательной и очень низкой”, – подытожил глава “Нафтогаза”.
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