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В Украине ликвидировали еще один банк

В Украине ликвидировали еще один банк

Завершена процедура ликвидации Авант-Банка как юридического лица. Соответствующую запись внесли в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

Об этом сообщила пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ).

“Согласно статье 52 закона о системе гарантирования вкладов физлиц, требования кредиторов к банку, которые были недовольны за недостаточностью его имущества, считаются погашенными”, – говорится в сообщении.

Напомним, НБУ зарегистрировал Авант-Банк 3 марта 2009 года. По состоянию на 1 января 2015-го банк по классификации регулятора входил в третью группу и занимал 40-е место по размеру активов среди 132 действующих на тот момент банков Украины. По состоянию на начало июля того же года активы финучреждения достигали 3,25 млрд грн. Авант-Банк был представлен во всех областных центрах и имел 49 отделений.

Фактическим владельцем банка был Stabil Holding. 26 февраля 2016 года Нацбанк принял постановление об отзыве банковской лицензии, и началась процедура ликвидации.

ФГВФЛ заявил о завершении выплат средств вкладчикам 31 июля 2020 года. В рамках возмещения вернули 530 млн грн, что составляет 93,6% от общей гарантированной суммы.

По материалам УБР
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