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АМКУ оштрафовал Укрзализныцю на 18 млн грн за необоснованный тариф

АМКУ оштрафовал Укрзализныцю на 18 млн грн за необоснованный тариф

Антимонопольный комитет (АМКУ) наказал государственную “Укрзализныцю” на 18,282 млн грн за нарушение антимонопольного законодательства.

В ведомство на компанию стали массово жаловаться отправители и получатели грузов, поскольку она определила некоторые железнодорожные станции, которые они используют, как малодеятельные и в безальтернативном порядке предложила заключить допсоглашение к договору об оказании услуг.

Более того, в связи с этим “Укрзализныця” ввела таким клиентам новую услугу. Сначала ее стоимость составила 170,38 грн без НДС (204,46 грн с НДС) за 1 вагон/1 километр, но в дальнейшем тариф продолжал расти. Поскольку такие действия “Укрзализныци” содержали признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, комитет начал рассмотрение дела.

Такие действия госкомпании свидетельствуют о том, что она воспользовалась своим монопольным положением, поясняют антимонопольщики. Если бы у нее были конкуренты, у отправителей и получателей грузов появилась бы альтернатива – заключить договор с другими компаниями на предоставление тех же услуг на иных условиях. Поэтому – кроме наложения штрафа – АМКУ обязал “Укрзализныцю” прекратить указанное нарушение.

По материалам УБР
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