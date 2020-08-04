АМКУ оштрафовал Укрзализныцю на 18 млн грн за необоснованный тариф

Антимонопольный комитет (АМКУ) наказал государственную “Укрзализныцю” на 18,282 млн грн за нарушение антимонопольного законодательства.

В ведомство на компанию стали массово жаловаться отправители и получатели грузов, поскольку она определила некоторые железнодорожные станции, которые они используют, как малодеятельные и в безальтернативном порядке предложила заключить допсоглашение к договору об оказании услуг.

Более того, в связи с этим “Укрзализныця” ввела таким клиентам новую услугу. Сначала ее стоимость составила 170,38 грн без НДС (204,46 грн с НДС) за 1 вагон/1 километр, но в дальнейшем тариф продолжал расти. Поскольку такие действия “Укрзализныци” содержали признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, комитет начал рассмотрение дела.

Такие действия госкомпании свидетельствуют о том, что она воспользовалась своим монопольным положением, поясняют антимонопольщики. Если бы у нее были конкуренты, у отправителей и получателей грузов появилась бы альтернатива – заключить договор с другими компаниями на предоставление тех же услуг на иных условиях. Поэтому – кроме наложения штрафа – АМКУ обязал “Укрзализныцю” прекратить указанное нарушение.