АМКУ оштрафовал Укрзализныцю на 18 млн грн за необоснованный тариф

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Антимонопольный комитет (АМКУ) наказал государственную “Укрзализныцю” на 18,282 млн грн за нарушение антимонопольного законодательства.
В ведомство на компанию стали массово жаловаться отправители и получатели грузов, поскольку она определила некоторые железнодорожные станции, которые они используют, как малодеятельные и в безальтернативном порядке предложила заключить допсоглашение к договору об оказании услуг.
Более того, в связи с этим “Укрзализныця” ввела таким клиентам новую услугу. Сначала ее стоимость составила 170,38 грн без НДС (204,46 грн с НДС) за 1 вагон/1 километр, но в дальнейшем тариф продолжал расти. Поскольку такие действия “Укрзализныци” содержали признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, комитет начал рассмотрение дела.
Такие действия госкомпании свидетельствуют о том, что она воспользовалась своим монопольным положением, поясняют антимонопольщики. Если бы у нее были конкуренты, у отправителей и получателей грузов появилась бы альтернатива – заключить договор с другими компаниями на предоставление тех же услуг на иных условиях. Поэтому – кроме наложения штрафа – АМКУ обязал “Укрзализныцю” прекратить указанное нарушение.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Таксистам готовят новые налогиВчера, 11:00 - 4712 8
«Интертелеком» прекращает работу в девяти областях УкраиныВчера, 15:15 - 1951 5
Из ПриватБанка уволился член правления по вопросам информационных технологий из-за ограничения в зарплатеОколо часа назад - 799 4
Минюст США обвинил Коломойского в кражах и отмывании миллиардов из ПриватБанка - СМИ3 ч. назад - 842 4
Motorola One Fusion + выходит на новый рынокВчера, 01:00 - 1466 4
Безработных будет еще больше: украинцев предупредили о рискахВчера, 21:00 - 2660
В ОП назвали условие для получения ипотекиВчера, 15:00 - 2601 3
Египет изменил правила въезда2 ч. назад - 2098
«Интертелеком» прекращает работу в девяти областях УкраиныВчера, 15:15 - 1951 5
Где выгоднее всего арендовать жилье студенту в КиевеВчера, 14:00 - 1620 2
Маск запустил очередную партию интернет-спутников (видео)2 ч. назад - 88
Virgin Galactic показала дизайн самого быстрого пассажирского самолета (фото)04.08.2020, 12:10 - 907
Космический корабль Маска Crew Dragon успешно вернулся на Землю03.08.2020, 10:15 - 647
Беспилотный вертолет Airbus совершил первый полет31.07.2020, 14:58 - 812
NASA запустила новый марсоход, который будет искать признаки жизни на Марсе (видео)30.07.2020, 16:10 - 680 1