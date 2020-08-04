Маск запустил очередную партию интернет-спутников (видео)

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SpaceX Илона Маска успешно запустила ракету-носитель Falcon 9, отправив на орбиту очередную партию из 57 интернет-спутников в рамках миссии Starlink 9 v1.0.
Помимо спутников, ракета Falcon 9 должна вывести на орбиту два малых космических аппарата дистанционного зондирования Земли Global-5 и 6 американской компании BlackSky. Они предназначены для осуществления мультиспектральной съемки Земли в оптическом диапазоне с разрешением около одного метра.
Это десятый запуск в интересах проекта Starlink, который изначально планировался на 22 июня, но несколько раз переносился по разным причинам. Прямая трансляция запуска велась на YouTube-канале SpaceX.
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