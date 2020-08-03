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Продажа имущества по делам о банкротстве уже принесла доход в более чем сотню миллионов гривен

Продажа имущества по делам о банкротстве уже принесла доход в более чем сотню миллионов гривен

За 9 месяцев работы Кодекса по процедурам банкротства уже состоялось 2 380 электронных аукционов по продаже имущества должников-банкротов. Успешными стали 462 аукциона. В общем, от продажи данного имущества получен доход в размере 136,7 млн гривен.

Об этом говорится в отчете Министерства экономического развития и торговли Украины.

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Как известно, с 21 октября 2019 года, согласно новому Кодексу по процедурам банкротства и постановлению КМУ № 865, продажа имущества по делам о банкротстве физических или юридических лиц происходит только на электронных аукционах в двухуровневой электронной торговой системе «Прозорро.Продажи».

В отчете также отмечается, что наибольший рост цены произошел 8 апреля 2020 года во время аукциона по продаже колесно-транспортных средств КП «Марганецтеплосеть». Несколько различных по назначению автомобилей, а также экскаваторы, тракторы, автокраны, выставленные с начальной ценой 76 778 грн, были проданы на электронных торгах по 381 101 грн (увеличение цены в 5 раз).

Этот аукцион стал также крупнейшим по количеству участников, которых было четырнадцать. Таким образом проиллюстрировано очевидное преимущество конкурентности во время торгов.

По материалам Судебно-юридическая газета
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