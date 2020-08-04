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Fiat Chrysler может отозвать 1 млн автомобилей

Fiat Chrysler может отозвать 1 млн автомобилей

Концерн Fiat Chrysler может отозвать в США около 1 миллиона автомобилей с 2,4 л двигателем Tigershark, так как они выбрасывают в атмосферу слишком много вредных веществ. Под отзыв могут попасть, в частности, внедорожники Jeep.

Проблема с чрезмерным выбросом СО2 2,4 л двигателями была обнаружена специалистами FCA во время внутренних испытаний. Расследование продолжается. По его завершению боссы FCA, скорее всего, примут решение об отзыве большого количества автомобилей.

Американское агентство по охране окружающей среды уже заявило, что сервисная кампания будет обязательно.

Мы пока не знаем точно, какие машины она затронет. 2,4 л двигателем Tigershark оснащаются такие модели, как Jeep Compass, Cherokee, Renegade, Dodge Dart и Chrysler 200. Видимо, они и попадут под отзыв.

Напомним, что в 2019 году концерн Fiat Chrysler согласился выплатить правительству США штраф в размере 300 млн. долларов за мошенничество при проведении испытаний на уровень выбросов вредных веществ автомобилями.

По материалам autonews.ua
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