Fiat Chrysler может отозвать 1 млн автомобилей

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Концерн Fiat Chrysler может отозвать в США около 1 миллиона автомобилей с 2,4 л двигателем Tigershark, так как они выбрасывают в атмосферу слишком много вредных веществ. Под отзыв могут попасть, в частности, внедорожники Jeep.
Проблема с чрезмерным выбросом СО2 2,4 л двигателями была обнаружена специалистами FCA во время внутренних испытаний. Расследование продолжается. По его завершению боссы FCA, скорее всего, примут решение об отзыве большого количества автомобилей.
Американское агентство по охране окружающей среды уже заявило, что сервисная кампания будет обязательно.
Мы пока не знаем точно, какие машины она затронет. 2,4 л двигателем Tigershark оснащаются такие модели, как Jeep Compass, Cherokee, Renegade, Dodge Dart и Chrysler 200. Видимо, они и попадут под отзыв.
Напомним, что в 2019 году концерн Fiat Chrysler согласился выплатить правительству США штраф в размере 300 млн. долларов за мошенничество при проведении испытаний на уровень выбросов вредных веществ автомобилями.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
«Это были собственные средства»: Коломойский ответил на обвинения в хищении миллиардов долларов из ПриватБанкаВчера, 12:30 - 1492 6
Bolt запускает прокат электросамокатов в Киеве: как воспользоваться (фото)Вчера, 11:46 - 1163 6
Из ПриватБанка уволился член правления по вопросам информационных технологий из-за ограничения в зарплатеВчера, 11:12 - 1995 5
Минюст США обвинил Коломойского в кражах и отмывании миллиардов из ПриватБанка - СМИВчера, 10:00 - 1717 5
Регулятор отказался снижать цены на электроэнергию для населения ночьюВчера, 09:14 - 3967 4
Египет изменил правила въездаВчера, 10:46 - 10154
Регулятор отказался снижать цены на электроэнергию для населения ночьюВчера, 09:14 - 3967 4
Население продолжает активно сдавать валютуВчера, 14:49 - 3526 2
На дорогах стало больше TruCam: Как оспорить штрафВчера, 11:07 - 2234
Из ПриватБанка уволился член правления по вопросам информационных технологий из-за ограничения в зарплатеВчера, 11:12 - 1995 5
Маск запустил очередную партию интернет-спутников (видео)Вчера, 10:08 - 280 1
Virgin Galactic показала дизайн самого быстрого пассажирского самолета (фото)04.08.2020, 12:10 - 979
Космический корабль Маска Crew Dragon успешно вернулся на Землю03.08.2020, 10:15 - 692
Беспилотный вертолет Airbus совершил первый полет31.07.2020, 14:58 - 852
NASA запустила новый марсоход, который будет искать признаки жизни на Марсе (видео)30.07.2020, 16:10 - 705 1