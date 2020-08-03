Табачные гиганты обжалуют штрафы АМКУ в международном арбитраже

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Международные компании – производители табачных изделий считают необоснованным наложение Антимонопольным комитетом Украины штрафных санкций и будут защищать свои права в международном арбитраже.
Об этом сообщает Европейская бизнес-ассоциация (ЕВА).
“Сейчас две группы международных табачных компаний уже подали Украине сообщение о защите своих прав как иностранных инвесторов путем международного арбитража. Еще две компании рассматривают возможность подать такие сообщения в ближайшее время”, – сообщили в ЕВА.
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В ассоциации утверждают, что монополизация рынка дистрибуции сигарет произошла с согласия Антимонопольного комитета Украины, который в свое время предоставил соответствующие разрешения на концентрацию на рынке.
“Сейчас компании – члены Европейской бизнес-ассоциации оспаривают указанное решение АМКУ (№ 697-р от 10 октября 2019 года по делу №126-26.13/18-17 – ред.) в судебном порядке. Однако отмечают, что компании не получили в полной мере доступа к доказательствам, на которых основаны обвинения АМКУ”, – отметили в ЕВА.
Кроме того, по словам бизнеса, во время судебного процесса аргументам представителей табачных компаний не уделялось достаточного внимания, судом были проигнорированы предоставленные компаниями независимые экономические анализы и оценки авторитетных международных консультантов в сфере экономики и конкуренции.
Эти споры будут рассматривать международные органы по разрешению инвестиционных споров, а стороной спора будет уже не АМКУ, а государство Украина, отметили в ассоциации.
Бизнес-сообщество призвало правительство Украины отреагировать должным образом на инициированные международными инвесторами из США, Великобритании, Швейцарии и Нидерландов сообщения об инвестиционном споре с государством Украина относительно решения АМКУ и беспристрастно подойти к рассмотрению данного вопроса.
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