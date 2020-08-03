Табачные гиганты обжалуют штрафы АМКУ в международном арбитраже

Международные компании – производители табачных изделий считают необоснованным наложение Антимонопольным комитетом Украины штрафных санкций и будут защищать свои права в международном арбитраже.

Об этом сообщает Европейская бизнес-ассоциация (ЕВА).

“Сейчас две группы международных табачных компаний уже подали Украине сообщение о защите своих прав как иностранных инвесторов путем международного арбитража. Еще две компании рассматривают возможность подать такие сообщения в ближайшее время”, – сообщили в ЕВА.

Читайте также: «Империал Тобакко» оплатила около 460 миллионов штрафа по решению АМКУ

В ассоциации утверждают, что монополизация рынка дистрибуции сигарет произошла с согласия Антимонопольного комитета Украины, который в свое время предоставил соответствующие разрешения на концентрацию на рынке.

“Сейчас компании – члены Европейской бизнес-ассоциации оспаривают указанное решение АМКУ (№ 697-р от 10 октября 2019 года по делу №126-26.13/18-17 – ред.) в судебном порядке. Однако отмечают, что компании не получили в полной мере доступа к доказательствам, на которых основаны обвинения АМКУ”, – отметили в ЕВА.

Кроме того, по словам бизнеса, во время судебного процесса аргументам представителей табачных компаний не уделялось достаточного внимания, судом были проигнорированы предоставленные компаниями независимые экономические анализы и оценки авторитетных международных консультантов в сфере экономики и конкуренции.

Эти споры будут рассматривать международные органы по разрешению инвестиционных споров, а стороной спора будет уже не АМКУ, а государство Украина, отметили в ассоциации.

Бизнес-сообщество призвало правительство Украины отреагировать должным образом на инициированные международными инвесторами из США, Великобритании, Швейцарии и Нидерландов сообщения об инвестиционном споре с государством Украина относительно решения АМКУ и беспристрастно подойти к рассмотрению данного вопроса.

Справка Finance.ua:

Антимонопольный комитет 10 октября 2019 года принял решение, которым признал, что монополия «Тедис Украина» на рынке дистрибуции противоправно возникла в результате согласованных действий этой компании и табачных компаний-производителей, и наложил на нарушителей антимонопольного законодательства штраф в размере 6,5 млрд гривен.

На компании были наложены следующие штрафы: “Тедис Украина” – 3,4 млрд грн; «Филипп Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн» – 366 млн грн; «Филипп Моррис Украина» – 814 млн грн; «Джей Ти Интернешнл Украина» – 434 млн грн; «Джей Ти Интернешнл Компани Украина» – 488 млн грн; «Империал Тобакко Продакшн Украина» -167 млн грн; «Империал Тобакко Юкрейн» – 292 млн грн; «Бритиш Американ Тобакко сейлз энд Маркетинг Украина» – 80 млн грн; АО “Табачная компания «В.А.Т. – Прилуки» – 448 млн грн.