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За 7 месяцев 2020 года транзит газа через ГТС Украины упал на 44%

За 7 месяцев 2020 года транзит газа через ГТС Украины упал на 44%

Оператор ГТС Украины за 7 месяцев 2020 года протранзитировал 29,8 млрд кубометров газа согласно новому транзитному соглашению – это на 44% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (53,2 млрд куб. м).

Об этом сообщает пресс-служба ОГТСУ.

“С начала года Газпром полностью рассчитывается за весь объем забронированных мощностей, из которых использует лишь 79%. Со своей стороны ОГТСУ исполняет суточные заявки и в дальнейшем будет обеспечивать бесперебойность транспортировки газа в европейские страны”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в западном направлении было протранзитировано 27,7 млрд куб. м газа (-39%). В частности, в Польшу – 2,2 млрд куб. м, Словакию – 20,4 млрд куб. м, Венгрию – 5,1 млрд куб. м.

В Операторе ГТС добавили, что в июле 2020 года во время ежегодной двухнедельной остановки на плановые ремонтные работы газопровода “Северный поток”, по которому по дну Балтийского моря транспортируется газ из РФ в ЕС, Газпром не увеличивал объемы транзита по украинской ГТС, как это было в предыдущие годы в этот период.

В трансбалканском направлении транзит составил 2,1 млрд куб. м (-73%), из них 0,4 млрд куб. м – в Румынию и 1,7 млрд куб. м – в Молдову.

“Падение транзита по южному маршруту ГТС Украины связано с запуском в январе 2020 года “Турецкого потока”, по которому газ доставляется из России в Турцию, а оттуда в страны Балканского полуострова”, – пояснили в компании.

По материалам Економічна Правда
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