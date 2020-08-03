За полгода Нацбанк выпустил в обращение наличности более чем на 60 млрд гривен

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
За полгода Национальный банк Украины выпустил в обращение 21,6 млн штук банкнот на общую сумму 61,04 млрд гривен.
Об этом в ответ на информационный запрос сообщили в пресс-службе НБУ.
Читайте также: Названо количество банкнот и монет в кошельках украинцев
“Национальный банк Украины за первое полугодие 2020 года выпустил в обращение наличных на общую сумму 61,04 млрд грн (с учетом поступлений наличности из обращения на сумму 1,16 млрд грн) – 21,6 млн штук банкнот номиналами 100, 500 и 1000 гривен”, – говорится в ответе на запрос.
Отмечается, что больше всего было выпущено в обращение банкнот номиналом 500 грн – в количестве 61,5 млн штук на сумму 30,8 млрд грн, а меньше всего: номиналом 100 грн – в количестве 13,6 млн штук на сумму 1,4 млрд грн.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Видеофиксация ПДД: водителям обещают новые сюрпризы на дорогахВчера, 16:15 - 32376 16
Присутствие охраны в поездах может повлиять на стоимость билетов, - Криклий5 ч. назад - 350 5
Кабмин урезал выплаты на детей ФЛП5 ч. назад - 814 3
Цена на газ и количество субсидий изменятся: подробности от экспертаВчера, 19:25 - 567 3
Всемирный банк рекомендует строить цементобетонные дороги - КриклийВчера, 19:46 - 737 3
Видеофиксация ПДД: водителям обещают новые сюрпризы на дорогахВчера, 16:15 - 32376 16
Кабмин изменил методику определения "элитности" автоВчера, 16:00 - 5719
Ограничение количества видов деятельности ФЛП на едином налоге - объяснение ГНСВчера, 16:46 - 3126
Президент подписал закон о функционировании электронного кабинета и упрощении работы ФЛПВчера, 19:03 - 2090
Galaxy Unpacked 2020: что представил Samsung миру и УкраинеВчера, 19:51 - 1813
Virgin Galactic показала дизайн самого быстрого пассажирского самолета (фото)Позавчера, 12:10 - 745
Космический корабль Маска Crew Dragon успешно вернулся на Землю03.08.2020, 10:15 - 584
Беспилотный вертолет Airbus совершил первый полет31.07.2020, 14:58 - 729
NASA запустила новый марсоход, который будет искать признаки жизни на Марсе (видео)30.07.2020, 16:10 - 627
Virgin Galactic показала интерьер кабины туристического космоплана (фото)29.07.2020, 15:10 - 895