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За полгода Нацбанк выпустил в обращение наличности более чем на 60 млрд гривен

За полгода Нацбанк выпустил в обращение наличности более чем на 60 млрд гривен

За полгода Национальный банк Украины выпустил в обращение 21,6 млн штук банкнот на общую сумму 61,04 млрд гривен.

Об этом в ответ на информационный запрос сообщили в пресс-службе НБУ.

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“Национальный банк Украины за первое полугодие 2020 года выпустил в обращение наличных на общую сумму 61,04 млрд грн (с учетом поступлений наличности из обращения на сумму 1,16 млрд грн) – 21,6 млн штук банкнот номиналами 100, 500 и 1000 гривен”, – говорится в ответе на запрос.

Отмечается, что больше всего было выпущено в обращение банкнот номиналом 500 грн – в количестве 61,5 млн штук на сумму 30,8 млрд грн, а меньше всего: номиналом 100 грн – в количестве 13,6 млн штук на сумму 1,4 млрд грн.

По материалам УНН
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