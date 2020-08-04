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Авиатрафик в июле 2020-го был почти на 70% меньше, чем в июле 2019-го - Украэрорух

Авиатрафик в июле 2020-го был почти на 70% меньше, чем в июле 2019-го - Украэрорух

В июле Украэрорух обеспечил аэронавигационным обслуживанием 12 тыс. 195 рейсов. Авиатрафик продолжает восстанавливаться, но на 68,3% меньше, чем в июле 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба Украэроруха.

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“В июле авиатрафик в воздушном пространстве Украины продолжает восстанавливаться. Общее количество выполненных в июле 2020 года полетов, которые Украэрорух обеспечил аэронавигационным обслуживанием, составляет 12 тыс. 195 рейсов – это на 68,3 % меньше по сравнению с объемом полетов в июле прошлого года”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в июле осуществили 2317 внутренних рейсов (-32,9% по сравнению с июлем 2019 года), 5751 международный рейс (-77,7%) и 4 127 транзитных рейса (-77,7 %).

“Ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) сообщала, что во второй половине этого года возобновление полетов во всем мире будет происходить медленнее, чем надеялись эксперты. Это вызвано несинхронными действиями стран по снятию карантинных ограничений и введением дополнительных регуляций для пересечения границы, что значительно влияет на спрос в авиационных перевозках. Объемы авиаперевозок вернутся к докризисному уровню лишь в 2024 году – позже, чем прогнозировала ИАТА до этого”, – указано в сообщении.

По материалам УНН
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