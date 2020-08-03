Межбанк: давление на гривну сегодня может усилиться

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Четверг продолжит тенденции этой недели и не даст скучать никому на валютном рынке. Заход гривны от погашений предыдущих выпусков облигаций в сочетании с необходимостью у “дочек” иностранных компаний покупки валюты под репатриацию дивидендов может создать определенное давление на курс нацвалюты. И ситуативным увеличением спроса со стороны таких “дочек” и нерезидентов постараются воспользоваться спекулянты для раскачки курса в течение дня.
Но с другой стороны, из-за проседания украинской экономики спрос на валюту на торгах со стороны реального сектора остается достаточно низким, платежеспособность населения также оставляет желать лучшего и все это снижает потенциальную возможность у спекулянтов постоянно вздергивать котировки и играть “на повышение”. Они вынуждены в основном работать в формате “в две стороны” и на разницах наличного и безналичного курсов. Лишь в кратковременные моменты появления существенного платежеспособного спроса они могут в настоящее время пытаться раскачивать межбанк.
В четверг клиенты продолжат финансировать свои текущие хозяйственные операции, что частично будет стимулировать экспортеров к продаже валютной выручки. Основную “погоду” по курсу на торгах сегодня будут формировать поведение крупных игроков и их курсовые задачи. Нерезиденты продолжат применять уже отработанную ими тактику покупок небольших сумм в течение всей сессии, чтобы не провоцировать спекулятивного взлета котировок в течение дня.
При ситуативном превышении предложения доллара над спросом мы снова увидим Нацбанк с интервенцией по выкупу излишков доллара на торгах. Напомним, что вчера регулятор выходил на рынок и купил “дежурные” $20 млн по 27,67 гривен, после чего в ход торгов уже не вмешивался до самого конца сессии.
Кроме заработка на долларе, спекулянты продолжат игру по евро как на международных, так и на украинском рынках. Евровалюта опять периодически подбирается к цели в 1,19 доллара и турбулентность по паре евро/доллар продолжается, что позволяет спекулянтам активно зарабатывать на этих колебаниях в течение дня. На момент написания статьи кросс-курс пары евро доллар находился на отметке 1,1861 доллара за евро.
Котировки межбанка по прогнозу Finance.ua, на 6 августа будут находиться в пределах: доллар – коридор 27,50 – 27,85 гривен, евро – коридор 32,43 – 33,16 гривен. Объемы операций на торгах по нашим расчетам составят $185-205 млн при совершении до 470-510 сделок.
На наличном рынке курс в обменниках финкомпаний и банков будет находиться в пределах: доллар – коридор котировок покупок и продаж 27,40 – 27,95 гривен, евро – коридор 32,25 – 33,15 гривен.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,65 / 27,67
евро – 32,88 / 32,90
российский рубль – 0,3799 / 0,3803
Курсы валют на Межбанке
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