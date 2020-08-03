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Honda отзовет более полумиллиона минивэнов и внедорожников

Honda отзовет более полумиллиона минивэнов и внедорожников

Компания Honda приняла решение отозвать более полумиллиона автомобилей.

Отмечается, что в США японский автогигант устроит сервисную кампанию для 607 тысяч 784 минивэнов и внедорожников.

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Речь идет о модели Odyssey, Passport Pilot, которые были выпущены с 2018 по 2020 годы. Интересно, что подобная кампания отзыва обусловлена сразу несколькими причинами.

Так, 324 тысячи 194 минивэна Honda Odyssey будут проверяться на вероятность попадания воды между сдвижной дверью и внешними ручками, а также в монтажные отверстия камеры заднего вида. Из-за той же камеры отзовут и модели Passport Pilot, но для них проблема будет решаться через перепрошивку электроники.

Кроме того, всем трем моделям нужно перепрограммирование приборной панели, на которой могут отображаться показания спидометра, давления масла и тому подобное.

По материалам ТСН
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